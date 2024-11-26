Yapay Zeka ile Gelecek Tahmini Yaptık! Yapay Zekaya Göre 2025'e Hangi Ünlü İsimler Damga Vuracak?
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Yapay Zeka ile Gelecek Tahmini Yaptık! Yapay Zekaya Göre 2025'e Hangi Ünlü İsimler Damga Vuracak?
Günden güne gelişen yapay zeka ile artık birçok durumu tahmin etmek ya da birçok durum hakkında bilgi sahibi olmak mümkün! Hatta bazılarımız yapay zekayla sohbet bile ediyor biliyorsunuz ki. Baktık ki bu yapay zeka birçok durum hakkında tahminde bulunuyor, biz de '2025 yılı hangi ünlü ismin yılı olacak?' diye sorduk! Bazı cevaplar da aldık tabii. Gelin bakalım yapay zekaya göre önümüzdeki yıl kimin yılı olacak?
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Yapay zeka, hayatımıza hızlı bir giriş yaptığı günden itibaren neredeyse her gün yeni bir özelliği ile bizi şaşırtmaya devam ediyor!
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Daha önce hayal bile edemeyeceğimiz durumları, yapay zeka sayesinde neredeyse gerçeğe dönüşmüş gibi deneyimleyebiliyoruz. Hatta ünlülerin seslendirmediği şarkıları onların sesiyle dinlemekten tutun, farklı mesleklerde hayal edilip canlandırılmalarına kadar pek çok yaratıcı projeyle karşılaşıyoruz.
Üstelik yapay zekanın her konuda bir fikri var gibi görünüyor! Biz de madem yapay zeka bu kadar bilgili 2025 hangi ünlü ismin yılı olacak soralım dedik. Tabii ki bazı cevaplar da aldık! Gelin yapay zekaya göre bu yıl hangi ünlü ismin yılı olacak birlikte bakalım!
Yapay zekaya göre bu yıl yıldızı parlayacak isimlerden biri Serenay Sarıkaya!
Diğer ismimiz de bu listede olmasaydı şaşıracağımız Kıvanç Tatlıtuğ! Yapay zekaya göre Tatlıtuğ, bu yıl uluslararası projelerde bile yer alabilir.
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Yapay zekaya göre pop müziğin sevilen isimlerinden Edis, uluslararası projeler ve konserlerle kariyerini daha da ileriye taşıyabilir.
Yapay zekaya göre Aleyna Tilki de bu yıl parıl parıl parlayacak!
Yapay zeka, oyunculuğun yanı sıra moda dünyasında da adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz'in uluslararası markalarla iş birlikleri yaparak 2025 yılında öne çıkabileceğini düşünüyor.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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