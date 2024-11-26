Yapay Zeka ile Gelecek Tahmini Yaptık! Yapay Zekaya Göre 2025'e Hangi Ünlü İsimler Damga Vuracak?

Günden güne gelişen yapay zeka ile artık birçok durumu tahmin etmek ya da birçok durum hakkında bilgi sahibi olmak mümkün! Hatta bazılarımız yapay zekayla sohbet bile ediyor biliyorsunuz ki. Baktık ki bu yapay zeka birçok durum hakkında tahminde bulunuyor, biz de '2025 yılı hangi ünlü ismin yılı olacak?' diye sorduk! Bazı cevaplar da aldık tabii. Gelin bakalım yapay zekaya göre önümüzdeki yıl kimin yılı olacak?