Mahkeme Savunmayı İnandırıcı Bulmadı: Yasaklı Madde Alırken Yakalanan Feyza Civelek Hakkında Suç Duyurusu!
Mahkeme Savunmayı İnandırıcı Bulmadı: Yasaklı Madde Alırken Yakalanan Feyza Civelek Hakkında Suç Duyurusu!
Kızılcık Şerbeti'inde Nilay karakterine hayat veren ünlü oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz aylarda yasaklı madde siparişi verip siparişini teslim alırken polislere yakalanmıştı. Satıcı 15 yıl hapis cezasına çarptırılırken Feyza Civelek hakkında sipariş ettiği yasaklı maddenin eline ulaşmamış olması nedeniyle takipsizlik kararı verilmişti. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre mahkeme, ünlü oyuncunun savunmasını yeterli bulmadı ve 'uyuşturucu madde bulundurma' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in geçtiğimiz aylarda yaşadığı olaylı gecesi gündeme gelmiş ve Civelek, yasaklı madde siparişini teslim alırken polislere yakalanmıştı hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karakola götürülen Civelek, "Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, yasaklı maddeyi verin dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu." açıklamalarında bulunmuştu.
Ünlü oyuncunun davası geçtiğimiz günlerde görülmüş ve sanık Selçuk Ç. savunmasında, Feyza Civelek'le birlikte uyuşturucu içeceklerini, 10 yıldır uyuşturucu bağımlısı olduğunu madde kullanımını bir şekilde bırakamadığını belirtmişti.
Civelek ise "Ben kendisinden uyuşturucu sipariş etmiştim. Fiyatını hatırlamıyorum. Bana maddeyi getirirken sanırım yolda yakalanmış. Ben maddeyi teslim alamadım. Gönül ilişkim yoktur. Beraber uyuşturucu almamız falan da söz konusu değildir" açıklamalarında bulunmuştu.
Geçtiğimiz günlerde karara bağlanan davada Civelek'e yasaklı madde siparişini götüren Selçuk Ç. 15 yıl hapis ve bin 500 gün adli para cezasına çarptırılırken ünlü oyuncuya ise sipariş ettiği yasaklı maddenin eline ulaşmamış olması nedeniyle takipsizlik kararı verilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Feyza Civelek'in savunmasını yeterli bulmadı ve ünlü oyuncu hakkında uyuşturucu madde bulundurma suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın