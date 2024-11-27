Elçin Sangu'nun Poz Vermesine Müsaade Etmeyen Sibil Çetinkaya'nın Kendini Gösterme Çabası Topa Tutuldu!
Elçin Sangu'nun Poz Vermesine Müsaade Etmeyen Sibil Çetinkaya'nın Kendini Gösterme Çabası Topa Tutuldu!
Bir süredir Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla gündemde olan Sibil Çetinkaya, son dönemin en popüler fenomenlerinden bir tanesi. Davetten davete koşan Çetinkaya, şık kombinleri ve tavırları ile sık sık gündemimize geliyor. Geçtiğimiz günlerde yine bir davete katılan Çetinkaya, bu kez de Elçin Sangu'nun poz vermesine bir türlü müsaade etmediği anlar ile gündeme geldi. Ünlü fenomenin tavırları topa tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemlerin en popüler fenomenlerinden biri olan Sibil Çetinkaya'yı mutlaka tanıyanlarınız vardır. Çetinkaya, paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık gündemimize gelen isimlerden bir tanesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şükrü Özyıldız ile olan ilişkisiyle de çok konuşulan Sibil Çetinkaya davetten davete koşuyor, her etkinlikte şıklığı ile gündeme gelmeyi başarıyor biliyorsunuz ki.
Ünlü fenomen geçtiğimiz saatlerde yine bir davette görüntülendi. Ancak bu kez Çetinkaya'nın ne şıklığı ne de açıklamaları konuşuldu.
Bu kez gündemimizde Çetinkaya'nın Elçin Sangu'nun poz vermesine bir türlü müsaade etmemesi ve poz vermek için şekilden şekile girmesi vardı.
Çetinkaya önce pozunu verdi sonra kameraların önünden çekildi. Daha sonra ise verdiği pozlar içine sinmemiş olacak ki geri dönüp yeniden poz vermeye başladı. O sırada Elçin Sangu ise tüm kibarlığıyla sırasını bekledi. Tabii yaşanan duruma bıyık altından gülmeyi de ihmal etmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇🏻
Çetinkaya'nın o tavırları sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın