Elçin Sangu'nun Poz Vermesine Müsaade Etmeyen Sibil Çetinkaya'nın Kendini Gösterme Çabası Topa Tutuldu!

Bir süredir Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla gündemde olan Sibil Çetinkaya, son dönemin en popüler fenomenlerinden bir tanesi. Davetten davete koşan Çetinkaya, şık kombinleri ve tavırları ile sık sık gündemimize geliyor. Geçtiğimiz günlerde yine bir davete katılan Çetinkaya, bu kez de Elçin Sangu'nun poz vermesine bir türlü müsaade etmediği anlar ile gündeme geldi. Ünlü fenomenin tavırları topa tutuldu.