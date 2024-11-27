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Elbiseden Başka Her Şeye Benzetilmişti: Sibel Can'ın Goygoycuların Diline Düşen Elbisesinin Fiyatı Belli Oldu!

Elbiseden Başka Her Şeye Benzetilmişti: Sibel Can'ın Goygoycuların Diline Düşen Elbisesinin Fiyatı Belli Oldu!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
27.11.2024 - 12:55

Türk müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Sibel Can, şimdilerde konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Ünlü şarkıcı sık sık da sahne kombinleri ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da konser veren Sibel Can, hem sahne kombini hem sahnede düşüşüyle gündeme gelmişti hatırlarsanız. Can'ın kabarık siyah elbisesi ise goygoyculardan nasibini almış, dillere fena düşmüştü. 

Sibel Can'ın dillere düşen elbisesinin fiyatı ise belli oldu! Duyanlar 'Bu elbiseye bu kadar para verilir mi?' demeden edemedi.

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Türk müzik dünyasının en sevilen ve en popüler isimlerinden biri olan Sibel Can, hem kibarlığı hem güzelliği hem kariyeri ile magazin dünyasının da en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Türk müzik dünyasının en sevilen ve en popüler isimlerinden biri olan Sibel Can, hem kibarlığı hem güzelliği hem kariyeri ile magazin dünyasının da en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ünlü sanatçı başarılı kariyerinin yanı sıra abartılı kıyafet seçimleri ile de sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz ki. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz 👇🏻

Ünlü sanatçı başarılı kariyerinin yanı sıra abartılı kıyafet seçimleri ile de sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz ki. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz 👇🏻

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da konser veren Sibel Can, yine o çok konuşulacak kombinlerinden birini tercih etti.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da konser veren Sibel Can, yine o çok konuşulacak kombinlerinden birini tercih etti.

Sibel Can'ın kabarık siyah elbisesi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, goygoycuların diline düşmekten de kurtulamadı!

Sibel Can'ın kabarık siyah elbisesi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, goygoycuların diline düşmekten de kurtulamadı!

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇🏻

Sibel Can'ın dillere düşen kombinin fiyatının ise 150 bin TL olduğu öğrenildi! Siz Can'ın elbisesine o ücreti verir miydiniz? Yorumlarda buluşalım!

Sibel Can'ın dillere düşen kombinin fiyatının ise 150 bin TL olduğu öğrenildi! Siz Can'ın elbisesine o ücreti verir miydiniz? Yorumlarda buluşalım!

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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