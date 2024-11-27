Elbiseden Başka Her Şeye Benzetilmişti: Sibel Can'ın Goygoycuların Diline Düşen Elbisesinin Fiyatı Belli Oldu!

Türk müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Sibel Can, şimdilerde konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Ünlü şarkıcı sık sık da sahne kombinleri ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da konser veren Sibel Can, hem sahne kombini hem sahnede düşüşüyle gündeme gelmişti hatırlarsanız. Can'ın kabarık siyah elbisesi ise goygoyculardan nasibini almış, dillere fena düşmüştü.

Sibel Can'ın dillere düşen elbisesinin fiyatı ise belli oldu! Duyanlar 'Bu elbiseye bu kadar para verilir mi?' demeden edemedi.