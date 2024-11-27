Cem Yılmaz'dan Hava Koşulları Nedeniyle Gösterisine Gidemeyen Seyircisine Çözüm Gibi Çözüm!

Ülkenin en sevilen komedyenlerinden biri olan Cem Yılmaz'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Şimdilerde Erşan Kuneri'nin ikinci sezonu ile gündemde olan ünlü komedyen, geçtiğimiz günlerde kendisini Türkiye'nin en iyi komedyeni ilan etmesi ile çok konuşulmuştu. Gösterilerine de hız kesmeden devam eden Yılmaz, geçtiğimiz günlerde hava koşulları nedeniyle gösteriye gidemeyeceğini ve bilet iadesi yapamadığını söyleyen seyircisine bulduğu çözüm ile gündeme geldi.