Cem Yılmaz'dan Hava Koşulları Nedeniyle Gösterisine Gidemeyen Seyircisine Çözüm Gibi Çözüm!
Cem Yılmaz'dan Hava Koşulları Nedeniyle Gösterisine Gidemeyen Seyircisine Çözüm Gibi Çözüm!
Ülkenin en sevilen komedyenlerinden biri olan Cem Yılmaz'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Şimdilerde Erşan Kuneri'nin ikinci sezonu ile gündemde olan ünlü komedyen, geçtiğimiz günlerde kendisini Türkiye'nin en iyi komedyeni ilan etmesi ile çok konuşulmuştu. Gösterilerine de hız kesmeden devam eden Yılmaz, geçtiğimiz günlerde hava koşulları nedeniyle gösteriye gidemeyeceğini ve bilet iadesi yapamadığını söyleyen seyircisine bulduğu çözüm ile gündeme geldi.
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Komedi sektörünün güçlü isimlerinden biri olan Cem Yılmaz'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü komedyen hem oyunculuğu hem de imza attığı her projesi ile Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden bir tanesi.
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Şimdilerde Erşan Kuneri'nin ikinci sezonuyla ekranlara geri dönen Cem Yılmaz, projesinin yeni sezonu ile büyük ses getirdi biliyorsunuz ki.
On parmağında on marifet olan ünlü komedyen aynı zamanda gösterilerine de hız kesmeden devam ediyor!
Cem Yılmaz bu kez de geçtiğimiz günlerde hava koşulları nedeniyle gösteriye gidemeyeceğini ve bilet iadesi yapamadığını söyleyen seyircisine bulduğu çözüm ile gündeme geldi.
Gelin önce sosyal medya kullanıcısının paylaşımına bakalım!
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Şimdi de Cem Yılmaz'ın bulduğu çözüme 👇🏻
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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