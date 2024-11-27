Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Duyurdu: "Özel Hastane Mevzuatı Tamamen Değişiyor"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Duyurdu: "Özel Hastane Mevzuatı Tamamen Değişiyor"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Özel hastaneler mevzuatını tamamen yeniliyoruz' dedi. Memişoğlu ayrıca, 'Kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin tamamı aynı standartta hizmet vermek zorunda' ifadelerini kullandı.
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık muhabirleri ile Bakanlıkta bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Yenidoğan Çetesi skandalı sonrası özel hastanelere ilişkin açıklama yapan Bakan Memişoğlu, "Özel hastaneler mevzuatını tamamen yeniliyoruz. Kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin tamamı aynı standartta hizmet vermek zorunda" dedi ve ekledi: 👇🏻
Memişoğlu şöyle devam etti: "Bakanlığımızın hizmetlerini komple check-up yapıyoruz. Denetleme usullerimizi, sağlık hizmetlerimizi yeniden yapılandırma aşamasındayız."
"Hastanelerde randevu konusunda bazı branşlarda sıkıntılar olduğunu biliyoruz, bunları en kısa zamanda çözeceğiz" diyen Bakan Memişoğlu ayrıca şunları söyledi: 👇🏻
"Bugün yeni atama ve yer değiştirme yönetmeliği yayımladık. Türkiye'de hekim dağılımında 2002 senesinde en gelişmiş bölge ile gelişmemiş bölge arasında yedi kat fark vardı. Şu anda 2,5 kat farka düşürdük. Bunu daha aza düşürmek için böyle bir yönetmelik yayımladık."
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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