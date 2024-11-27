İstanbul'a Farklı Renkli Taksiler Geliyor: İBB Anket Başlattı, 5 Farklı Seçenek Var!
İstanbul'a Farklı Renkli Taksiler Geliyor: İBB Anket Başlattı, 5 Farklı Seçenek Var!
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İstanbul'da uzun zamandır devam eden yetersiz taksi sorunu çözmek için sınırlı bir adım atılmıştı.
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Bu kapsamda, İBB'nin yalnızca uygulama üzerinden hizmet verecek 2 bin 500 yeni taksi çıkarmasına izin verilmişti.
Taksilerin ne zaman trafiğe çıkacağı henüz netlik kazanmazken, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden taksi tasarımlarına ilişkin anket başladı. "İstanbullu taksisini seçiyor" duyurusuyla başlatılan ankette 5 farklı tasarım bulunuyor. İşte o taksi tasarımları 👇🏻
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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