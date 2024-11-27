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İstanbul'a Farklı Renkli Taksiler Geliyor: İBB Anket Başlattı, 5 Farklı Seçenek Var!

İstanbul'a Farklı Renkli Taksiler Geliyor: İBB Anket Başlattı, 5 Farklı Seçenek Var!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
27.11.2024 - 16:27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni taksi tasarımları için anket başlattı. 5 farklı taksi tasarımının yer aldığı ankette sarı-beyaz renkler dikkat çekti.

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İstanbul'da uzun zamandır devam eden yetersiz taksi sorunu çözmek için sınırlı bir adım atılmıştı.

İstanbul'da uzun zamandır devam eden yetersiz taksi sorunu çözmek için sınırlı bir adım atılmıştı.

Bu kapsamda, İBB'nin yalnızca uygulama üzerinden hizmet verecek 2 bin 500 yeni taksi çıkarmasına izin verilmişti.

Bu kapsamda, İBB'nin yalnızca uygulama üzerinden hizmet verecek 2 bin 500 yeni taksi çıkarmasına izin verilmişti.

Uygulama Tabanlı Taksi Nedir? 

-Uygulama kapsamında taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek

- Bu taksiler yol üzerinden yolcu alamayacak

- Ödemeler kredi kartları ve İstanbulkart ile yapılacak

- Yeni taksilerin diğerlerinden ayırt edilmesi için farklı bir tasarıma gidilecek. Araçlar yine sarı renkte olsa da yeni taksiler ‘T’ plaka taşıyacak, taksimetre bulunduracak ve tepe lambaları olmayacak.

- Uygulamada taksi esnafından komisyon alınacak, yolculardan ise herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak.

- Ücretlendirme dijital ve kayıtlı olacak böylece İBB tarafından denetlenebilecek.

Taksilerin ne zaman trafiğe çıkacağı henüz netlik kazanmazken, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden taksi tasarımlarına ilişkin anket başladı. "İstanbullu taksisini seçiyor" duyurusuyla başlatılan ankette 5 farklı tasarım bulunuyor. İşte o taksi tasarımları 👇🏻

Taksilerin ne zaman trafiğe çıkacağı henüz netlik kazanmazken, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden taksi tasarımlarına ilişkin anket başladı. "İstanbullu taksisini seçiyor" duyurusuyla başlatılan ankette 5 farklı tasarım bulunuyor. İşte o taksi tasarımları 👇🏻

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Peki senin tercihin hangisi? Hadi buyrun yorumlara bekliyoruz 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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