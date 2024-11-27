TV8, Exxen ve S Sport'a Yasa Dışı Bahis Reklamı Sebebiyle Ceza
TV8, Exxen ve S Sport'a Yasa Dışı Bahis Reklamı Sebebiyle Ceza
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Acun Ilıcalı ve Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8, Exxen platformları hakkında yasa dışı bahis soruşturması başlatmıştı. Şimdi ise RTÜK, TV8, Exxen ve S Sport'a para cezası verdi.
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TV8, Exxen ve S Sport gibi kanallarda yayınlanan maçlardaki yasa dışı bahis reklamları kanalların başına bela oldu.
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Karadağ-Türkiye maçındaki ve Lille-Fenerbahçe müsabakasındaki yasa dışı bahis reklamları kanallara pahalıya mal oldu.
Hem milli maç hem de Lille - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçındaki yasa dışı bahis reklamları sebebiyle TV8 ve EXXEN’e üst sınırdan para cezası uygulandı.
S SPORT + kanalı da yasa dışı bahis reklamlarından ceza aldı. S SPORT +’ın Leganes - Real Madrid Futbol Karşılaşmasında 6112 sayılı Kanun’da yer alan “Yayın Hizmetleri, …alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz." ilkesini ihlal ettiğinden yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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