Bahis Reklamı ve Teşvik İçin Soruşturma Başlatılmıştı: RTÜK Başkanı TV8 İçin İnceleme Başlatıldığını Açıkladı!
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Bahis Reklamı ve Teşvik İçin Soruşturma Başlatılmıştı: RTÜK Başkanı TV8 İçin İnceleme Başlatıldığını Açıkladı!
TV8’de yayınlanan maçlar sırasında saha içi reklam alanlarında yer alan bahis sitelerinin reklamları tartışma konusu olmuştu. Dün akşamki Karadağ-Türkiye arasında oynanan futbol müsabakasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Acun Ilıcalı hakkında yasadışı bahis reklamı yapılması ve insanların teşvik edilmesi iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de TV8 için inceleme başlatıldığını açıkladı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 televizyon kanalı ve 'Exxen' dijital platform yetkilileri hakkında yasadışı bahis reklamı yapılması ve teşvik iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.
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Dün akşam oynanan Karadağ-Türkiye maçı esnasında saha içi reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımının yapılması üzerine artan şikayetler soruşturma açısından etkili olmuştu.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de konuyla ilgili önemli bir duyuruda bulundu.
Şahin, TV8 için yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı iddiaları üzerine müsabaka bitiminde RTÜK tarafından inceleme başlatıldığını duyurdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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