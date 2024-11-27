Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediye Kreşleri ve Teğmenler İçin Sert Sözler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediye Kreşleri ve Teğmenler İçin Sert Sözler!
Cumhurbaşkanı Recep Teyyip Erdoğan, belediye kreşleriyle ilgili tartışmalara girdi. Erdoğan, muhalefete 'Cehalet tek başına katlanabilir bir eksikliktir. Ama ukalalıkla yan yana gelince çekilmez bir hal alıyor. Anaokulu kreş ayrımını dahi bilmiyorlar' ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca ordudan ihracı istenen Atatürkçü teğmenlerle ilgili ise 'Komutanlarının açık talimatlarına rağmen disiplinsizlik yapan teğmenlerin yarın neler yapabileceklerini kim bilebilir? Kılıç şakırtıları arasında disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak neyin nesidir?' dedi.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Valiliklere gönderdiği talimat ile belediyelere ait kreşlerin kapatılması ve yenilerinin açılmasına izin verilmemesini talep etmişti.
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Karara başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepkiler gelmişti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kreşlerde anaokulu gibi eğitim öğretim faaliyeti yapılamayacağını söylemiş ayrıca bir başka açıklamasında LGBTİ propagandası yapıldığını iddia etmişti.
Belediye kreşleriyle ilgili tartışmalara bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil oldu. AK Parti'nin Meclis'teki Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan şunları söyledi: 👇🏻
'Kılıçlı yemin' tartışmaları sonrası ordudan ihracı istenen Atatürkçü teğmenlerle ilgili de açıkalamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: 👇🏻
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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde genç teğmenlerin, kılıçlarını havaya kaldırarak ettikleri yemin ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' şeklinde bağırmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmişti. Teğmenler hakkında daha sonra soruşturma açılmıştı.
Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin DEM Parti'ye yaptığı çağrılar için ise “Ülke ve millet hayrına olan her meselede sayın Bahçeli’yle tam mutabakat halindeyiz” dedi. ‘DEM Parti ve Kandil’in halen aynı kafada olduğunu’ belirten Erdoğan ‘tablonun çok umutlu olmaya izin vermediğini’ söyledi.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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