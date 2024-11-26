Bakan Yusuf Tekin'den Belediye Kreşleri İçin Yeni Açıklama: "Çocuklara LGBT Propagandası Yapılıyor"

'Bu, Yusuf Tekin’in birebir mesajıdır, sevgili izleyiciler:

Kimi belediyelerin kreşlerinde, kreş adı altında yasa dışı olarak sadece okul öncesi eğitim verilmekle kalınmıyor, aynı zamanda çocuklara LGBT propagandası yapılmakta ve eşcinselliği özendirici etkinlikler düzenlenmektedir.

Bu durum bizim kırmızı çizgimizdir ve kesinlikle izin verilemez. Gereği yapılacak.'

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