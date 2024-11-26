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Bakan Yusuf Tekin'den Belediye Kreşleri İçin Yeni Açıklama: "Çocuklara LGBT Propagandası Yapılıyor"

Bakan Yusuf Tekin'den Belediye Kreşleri İçin Yeni Açıklama: "Çocuklara LGBT Propagandası Yapılıyor"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
26.11.2024 - 18:38

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in belediye kreşlerine ilişkin tartışmalara yönelik, “Kimi belediyelerin kreşlerinde, çocuklara LGBT propagandası yapılmakta. Gereği yapılacak' dediği aktarılıyor. 

Kaynak: T24

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Valiliklere gönderdiği talimat ile belediyelere ait kreşlerin kapatılması ve yenilerinin açılmasına izin verilmemesini talep etmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Valiliklere gönderdiği talimat ile belediyelere ait kreşlerin kapatılması ve yenilerinin açılmasına izin verilmemesini talep etmişti.

Detayları buradaki haberimizde işlemiştik 👇🏻

Karara başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepkiler gelmişti.

Karara başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepkiler gelmişti.

İddiaya göre, gazeteci Fuat Uğur, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le kreşler konusuna ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.

İddiaya göre, gazeteci Fuat Uğur, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le kreşler konusuna ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.

Gazeteci Gürkan Hacır, Fuat Uğur'la Bakan Tekin'in görüşmesini yayında şöyle aktardı: "Fuat Uğur, yayından önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştü ve bir demeç aldı. Şimdi o demeci ekrana taşıyacağız."

Gazeteci Gürkan Hacır, Fuat Uğur'la Bakan Tekin'in görüşmesini yayında şöyle aktardı: "Fuat Uğur, yayından önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştü ve bir demeç aldı. Şimdi o demeci ekrana taşıyacağız."

'Bu, Yusuf Tekin’in birebir mesajıdır, sevgili izleyiciler:

Kimi belediyelerin kreşlerinde, kreş adı altında yasa dışı olarak sadece okul öncesi eğitim verilmekle kalınmıyor, aynı zamanda çocuklara LGBT propagandası yapılmakta ve eşcinselliği özendirici etkinlikler düzenlenmektedir. 

Bu durum bizim kırmızı çizgimizdir ve kesinlikle izin verilemez. Gereği yapılacak.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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