Bakan Yusuf Tekin'den Belediye Kreşleri İçin Yeni Açıklama: "Çocuklara LGBT Propagandası Yapılıyor"
Bakan Yusuf Tekin'den Belediye Kreşleri İçin Yeni Açıklama: "Çocuklara LGBT Propagandası Yapılıyor"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in belediye kreşlerine ilişkin tartışmalara yönelik, “Kimi belediyelerin kreşlerinde, çocuklara LGBT propagandası yapılmakta. Gereği yapılacak' dediği aktarılıyor.
Kaynak: T24
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Valiliklere gönderdiği talimat ile belediyelere ait kreşlerin kapatılması ve yenilerinin açılmasına izin verilmemesini talep etmişti.
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Karara başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepkiler gelmişti.
İddiaya göre, gazeteci Fuat Uğur, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le kreşler konusuna ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.
Gazeteci Gürkan Hacır, Fuat Uğur'la Bakan Tekin'in görüşmesini yayında şöyle aktardı: "Fuat Uğur, yayından önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştü ve bir demeç aldı. Şimdi o demeci ekrana taşıyacağız."
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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