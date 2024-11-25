Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kreş Tartışmasına Girdi: "Belediyeler Anaokulu Açamaz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliklere giden belediye kreşlerini kapatma yazısı ile ilgili konuştu. CHP'li yetkililerin 'yalan' söylediğini savunan Tekin şu ifadeleri kullandı: 'Diyoruz ki 'Belediyeler anaokulu ya da anasınıfı açamaz.' Bu yeni uygulanan bir durum değil. Bunlar açılmışlar, bize şikayet geldikçe denetliyoruz. 'Yasal olarak böyle bir hakkınız yok' deyip okulları kapatıyoruz. Şimdi de aynı şeyi yapıyoruz.'