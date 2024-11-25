Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kreş Tartışmasına Girdi: "Belediyeler Anaokulu Açamaz"
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kreş Tartışmasına Girdi: "Belediyeler Anaokulu Açamaz"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliklere giden belediye kreşlerini kapatma yazısı ile ilgili konuştu. CHP'li yetkililerin 'yalan' söylediğini savunan Tekin şu ifadeleri kullandı: 'Diyoruz ki 'Belediyeler anaokulu ya da anasınıfı açamaz.' Bu yeni uygulanan bir durum değil. Bunlar açılmışlar, bize şikayet geldikçe denetliyoruz. 'Yasal olarak böyle bir hakkınız yok' deyip okulları kapatıyoruz. Şimdi de aynı şeyi yapıyoruz.'
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Valiliklere gönderdiği 'belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması ve yeni kreş açılmaması' talimatıyla başlayan tartışmaya Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.
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Bakan Tekin şöyle devam etti: "Diyoruz ki 'Belediyeler anaokulu ya da anasınıfı açamaz.' Bu yeni uygulanan bir durum değil. Bunlar açılmışlar, bize şikayet geldikçe denetliyoruz. 'Yasal olarak böyle bir hakkınız yok' deyip okulları kapatıyoruz. Şimdi de aynı şeyi yapıyoruz."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kreşi olan belediyeler için gönderdiği yazıda belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi istendi. Yazıda belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri içinde olduğu vurgusu yapıldı.
Kreşlerle ilgili yazıyı ile ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Senin yazın vız gelir tırıs gider, hadi gel de kapat" demişti.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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Tarikatlar açabiliyor ama? Hem sizin verdiğiniz eğitim ortada her yere imam hatip açıp cahil bıraktığınız vatandaşın çocuklarını da cahil ettiniz. 5. 6. sını... Devamını Gör
Belediyeler açamazmış... ama kuran kursu adı altında camiler,vakıflar,bilmem ne dernekleri kafasına göre her şeyi açıyor... yerli ve milli maarif bakanımız k... Devamını Gör
Siyasetçilerin yanında prospektüs verseler keşke. Mide bulantısına, baş ağrısına, ekonomik darlığa , depresyona neden olabilirler diye.