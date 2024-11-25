İstanbul'da Aile Katliamı: Yeni Cesetler Bulundu, Ölü Sayısı 8'e Çıktı!
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İstanbul'da Aile Katliamı: Yeni Cesetler Bulundu, Ölü Sayısı 8'e Çıktı!
İstanbul Büyükçekmece'de dün yaşanan aile katliamında 5 kişi ölmüştü. Bugün anne ve 10 yaşındaki oğlu ile beraber kayınvalidesinin de cansız bedeni bulundu. Olayda ölü sayısı 8'e çıktı.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde meydana gelmişti. 33 yaşındaki Bahtiyar Aladağ, ailesinin yaşadığı 4 katlı binaya gelerek burada babası Muhammet Aladağ (65), annesi Necmiye Aladağ (55) ve kız kardeşi Buket Aladağ (30)'a yanında bulunan silah ateş etti.
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Saldırgan Bahtiyar Aladağ, ilk olaydan sadece yarım saat sonra Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bir kuaför dükkanına silahlı saldırı yaptı. Saldırıda iş yerinde çalışan kuaför Mehmet Salih Özsökük (30) başından vuruldu. Özsökük hayatını kaybetti. Aynı saldırı da Aladağ'ın kayınbiraderi Gökhan Soylu'da alnından vuruldu. Ağır yaralanan Soylu'nun hayatı tehlikesi sürüyor.
Olayın ardından Aladağ aracına binerek bu sefer Esenyurt'a gitti. Orada kuzeni Şadan Serdar Buke (33)'ye de silahla vurarak öldürdü. Bahtiyar Aladağ daha sonra olaylarda kullandığı silahla aracında kendi hayatına son verdi.
Tüm bu olaylar gerçekleştikten sonra polis Aladağ'ın eşi ve çocuğuna da ulaşamamıştı. Ekiplerin çalışması sonrası Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ ve 10 yaşındaki çocuğu ve kayınvalidesini de öldürdüğü belirlendi. Kayınvalidenin cansız bedeni Büyükçekmece göl kenarında bulundu. Olayda toplam ölü sayısı 8'e yükseldi.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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