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Tekirdağ'da Şüpheli Ölüm: Sıla Bebeğin 27 Yaşındaki Teyzesi Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'da Şüpheli Ölüm: Sıla Bebeğin 27 Yaşındaki Teyzesi Hayatını Kaybetti

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
25.11.2024 - 08:44

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve dövülmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Teyze Elif Akyüz, Sıla bebek ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce dava açmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve 8 Eylül'de hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla Bebek, yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini 7 Ekim'de kaybetmişti.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve 8 Eylül'de hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla Bebek, yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini 7 Ekim'de kaybetmişti.

Sıla bebeğin Altınova Mahallesi'nde ikamet eden teyzesi Elif Akyüz (27), 5 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Sıla bebeğin Altınova Mahallesi'nde ikamet eden teyzesi Elif Akyüz (27), 5 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Elif Akyüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Akyüz'ün cesedi, incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Elif Akyüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Akyüz'ün cesedi, incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Teyze Elif Akyüz, Sıla bebek ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Teyze Elif Akyüz, Sıla bebek ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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