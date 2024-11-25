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Bakanlık, Valiliklere Talimat Gönderdi: "Belediye Kreşlerini Kapatın"

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Bakanlık, Valiliklere Talimat Gönderdi: "Belediye Kreşlerini Kapatın"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
25.11.2024 - 13:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kreşi olan belediyeler için Valiliklere yazı gönderdi. Belediye kreşlerinde izinsiz eğitim-öğretim faaliyeti yapıldığının vurgulandığı yazıda, kreşlerin kapatılması ve yenisinin açılmasının engellenmesi istendi. CHP'den ise söz konusu yazıya tepki geldi. Buyrun detaylara birlikte bakalım. 

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kreşi olan belediyeler için yazı gönderdiği belirtiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kreşi olan belediyeler için yazı gönderdiği belirtiliyor.

Bakanlığın, Valiliklere gönderdiği yazıda belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi istendi.

Bakanlığın, Valiliklere gönderdiği yazıda belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi istendi.

Söz konusu yazıda belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri içinde olduğu vurgusu yapılıyor.

Söz konusu yazıda belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri içinde olduğu vurgusu yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce Bakanlığımız Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne iletilen ve ekte sunulan yazılarında bahisle Bakanlıklarınca sahada yapılan incelemelerde belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerler olduğunun tespit edildiği, bu yerlerde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin ve bu program kapsamındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığının tespit edildiği, konuya ilişkin mevzuat hükümlerine değinilerek yine konuyla ilgili Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu 24.1.2007 tarihli ve 2005/95 Esas sayılı karar ile '5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nun birinci fıkrasının (b) bendinin 'Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; ...' bölümünü Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmesine rağmen bu gibi yerlerin faaliyetlerini sürdürdüğünün ve yeni yerlerin açıldığının görüldüğü belirtilmiş olup 5580 sayılı Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ile mevcut yerler hakkında mezkûr hükümlere göre hareket edilmesi hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle arz ederim.'

Söz konusu yazıya CHP'den de ilk tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Kendileri kreş açmazlar, belediyelerin açtıkları kreşleri kapatma peşine düşerler.. Halka hizmette yarışın, hizmeti engellemekte değil!" ifadelerini kullandı.

Söz konusu yazıya CHP'den de ilk tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Kendileri kreş açmazlar, belediyelerin açtıkları kreşleri kapatma peşine düşerler.. Halka hizmette yarışın, hizmeti engellemekte değil!" ifadelerini kullandı.

CHP'li Gökhan Günaydın'ın paylaşımı 👇🏻

CHP'li Gökhan Günaydın'ın paylaşımı 👇🏻

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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Bozkurt

Tarikatlarla bağlantılı yerler için de talimat göndermiş mi valiliğe?

c.ysfalbs

seçimi kaybetmenin acısını mi cikariyor bu olum kendin seçim vaadi vermedin mi kreş açacam ben de diye 😂 bunlardan kurtulduğumuz günü yeni cumhuriyet bayramı... Devamını Gör