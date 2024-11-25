Bakanlık, Valiliklere Talimat Gönderdi: "Belediye Kreşlerini Kapatın"
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Bakanlık, Valiliklere Talimat Gönderdi: "Belediye Kreşlerini Kapatın"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kreşi olan belediyeler için Valiliklere yazı gönderdi. Belediye kreşlerinde izinsiz eğitim-öğretim faaliyeti yapıldığının vurgulandığı yazıda, kreşlerin kapatılması ve yenisinin açılmasının engellenmesi istendi. CHP'den ise söz konusu yazıya tepki geldi. Buyrun detaylara birlikte bakalım.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kreşi olan belediyeler için yazı gönderdiği belirtiliyor.
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Bakanlığın, Valiliklere gönderdiği yazıda belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi istendi.
Söz konusu yazıda belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri içinde olduğu vurgusu yapılıyor.
Söz konusu yazıya CHP'den de ilk tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Kendileri kreş açmazlar, belediyelerin açtıkları kreşleri kapatma peşine düşerler.. Halka hizmette yarışın, hizmeti engellemekte değil!" ifadelerini kullandı.
CHP'li Gökhan Günaydın'ın paylaşımı 👇🏻
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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Tarikatlarla bağlantılı yerler için de talimat göndermiş mi valiliğe?
niye milletin işine yarıyor diye mi? 😁😁😁
seçimi kaybetmenin acısını mi cikariyor bu olum kendin seçim vaadi vermedin mi kreş açacam ben de diye 😂 bunlardan kurtulduğumuz günü yeni cumhuriyet bayramı... Devamını Gör