DEM Parti-Öcalan Görüşmesi İçin Adalet Bakanı'ndan İlk Açıklama!
DEM Parti-Öcalan Görüşmesi İçin Adalet Bakanı'ndan İlk Açıklama!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşme başvurusuna ilişkin “Dilekçeyi dün verdiler, bu konuyu değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.
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MHP lideri Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı Meclis'te bir konuşma yapmaya ve örgüte silah bırakma çağrısında bulunmaya davet etmişti. Bahçeli dün çağrısını yineledi ve DEM Parti'ye mesaj yolladı.
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DEM Parti Eş Başkanları, Bahçeli'nin çağrısı sonrası terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşmek için başvuruda bulunacağını açıkladı.
DEM Parti'nin dün saat 14.00'da yaptığı başvuru 👇🏻
DEM Parti'nin terörist başı Öcalan'la yaptığı görüşmeye için açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söyledi: "Dilekçeyi dün verdiler, bu konuyu değerlendiriyoruz. Değerlendiriyoruz, terör suçlusu olduğu için Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi.''
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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