Bahçeli'nin 'Abdullah Öcalan' Çağrısı Sonrası DEM Parti Harekete Geçti: İlk Açıklama Geldi!
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Bahçeli'nin 'Abdullah Öcalan' Çağrısı Sonrası DEM Parti Harekete Geçti: İlk Açıklama Geldi!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı Meclis çağrısını yinelemiş ve ardından 'İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz' demişti. DEM Parti Eş Başkanları, Bahçeli'nin çağrısı sonrası terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşmek için başvuruda bulunacağını açıkladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Eğer samimilerse başvurumuzu kabul ederler.' ifadelerini kullandı.
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MHP lideri Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Meclis'te bir konuşma yapmaya ve örgüte silah bırakma çağrısında bulunmaya davet etmişti. Bahçeli bugün çağrısını yineledi ve DEM Parti'ye mesaj yolladı.
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Bahçeli, "İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" demişti.
DEM Parti Eş Başkanları, Bahçeli'nin çağrısı sonrası terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşmek için başvuruda bulunacağını açıkladı. Başvuru, saat 14.00'te Adalet Bakanlığı'na yazılı olarak yapılacak.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Eğer samimilerse başvurumuzu kabul ederler." ifadelerini kullandı.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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