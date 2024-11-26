Bahçeli'nin 'Abdullah Öcalan' Çağrısı Sonrası DEM Parti Harekete Geçti: İlk Açıklama Geldi!

Bakırhan şunları söyledi:

'Bugün de konuşuldu bizden önce MHP grubunda. Ama emin olun biz hazırlıklarımızı yapmıştık. Demek ki çözüme dönük akıl bazen aynı işliyor. Biz Tülay Eşbaşkanımızla birlikte İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan’la görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuracağız.'

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