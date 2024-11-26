Devlet Bahçeli'den Yerine Kayyum Atanan Ahmet Türk İçin Açıklama: "Her Zaman Görüşürüz"
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Devlet Bahçeli'den Yerine Kayyum Atanan Ahmet Türk İçin Açıklama: "Her Zaman Görüşürüz"
MHP lideri Devlet Bahçeli, yerine kayyım atanan DEM Partili Ahmet Türk'le ilgili soruya, 'Görüşme talebi olmadı ama arzusu olursa her zaman görüşürüz. Ağaların kapısı her zaman açık olur' yanıtını verdi.
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İçişleri Bakanlığı kararı ile 4 Kasım'da DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmıştı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, bu kararla 2016 ve 2019’un ardından üçüncü kez görevden alınmış oldu.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Türk'le ilgili gazetecilerin 'görüşme' sorusuna ise şu yanıtı verdi: 👇🏻
Devlet Bahçeli'nin açıklamaları 👇🏻
Kayyum kararı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Mardin'e giderek Ahmet Türk'e ziyaret gerçekleştirmişti.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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