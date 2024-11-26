Devlet Bahçeli'den Yerine Kayyum Atanan Ahmet Türk İçin Açıklama: "Her Zaman Görüşürüz"

'Ahmet Türk Bey değerli bir şahsiyet. Ağalık vasfına sahip bir insan.

Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu olursa her zaman görüşebiliriz. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır.

Ağaların kapısı her zaman açık olur, aşı da bol olur.

Birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofrasının bol olmasındandır.'