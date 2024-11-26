Atatürkçü Teğmenlere Destek Paylaşımı Yapan Savcı Mehmet Çağlayan Açığa Alındı
Atatürkçü Teğmenlere Destek Paylaşımı Yapan Savcı Mehmet Çağlayan Açığa Alındı
Sosyal medyada teğmenlere destek mesajı paylaşan Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan açığa alındı. Cumhuriyet Savcısı Çağlayan, 'Bu vatanı kuranların izinde olmanın bunlara sebep olacağını bilmiyordum. Bilseydim yine yapardım' ifadelerini kullandı.
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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde genç teğmenlerin, kılıçlarını havaya kaldırarak ettikleri yemin ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' şeklinde bağırmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmişti.
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AK Parti'nin başta ılımlı yaklaştığı olayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sürecin seyrini değiştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası teğmenlerle ilgili soruşturma açmıştı. Atatürkçü teğmenlerin ordudan ihracı isteniyor.
Sosyal medyada teğmenlere destek mesajı paylaşan Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan'ın da açığa alındığı ortaya çıktı. Savcı Çağlayan, "Bu vatanı kuranların izinde olmanın bunlara sebep olacağını bilmiyordum. Bilseydim yine yapardım" ifadelerini kullandı.
Gelişmeyi NOW haber spikeri Selçuk Tepeli canlı yayında şöyle duyurdu 👇🏻
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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