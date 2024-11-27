İstanbul'un Göbeğinde Yeraltı Kabloları Nedeniyle Patlama: Kaldırım Taşları Havalandı, Bir Kişi Yoğun Bakımda

'Eve geldikten kısa bir süre sonra dışarıda yoğun bir duman kokusu aldım. Dumanın yeraltından çıktığını fark ettim ve İGDAŞ'a haber verdim.

İtfaiye kısa sürede geldi ancak elektrik ekibi 40 dakika sonra ulaşabildi.

Bu süre zarfında daha fazla duman çıkmaya başladı ve sigortayı indirdiklerinde patlama meydana geldi.

Patlama anında hepimiz yere yattık. Bir arkadaşımız parke taşlarının isabet etmesi sonucu ağır yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.'