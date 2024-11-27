İstanbul'un Göbeğinde Yeraltı Kabloları Nedeniyle Patlama: Kaldırım Taşları Havalandı, Bir Kişi Yoğun Bakımda

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Olay, 23 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 civarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokak'ta yaşandı.
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Yeraltı kablolarından duman çıktığını fark eden vatandaşlar, itfaiye ve elektrik ekiplerine haber verdi. Elektrik ekiplerinin müdahalesi sırasında trafoda büyük bir gürültüyle patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle trafo dolabının parçaları ve kaldırım taşları etrafa savruldu.
Bu sırada evine gitmekte olan Erol Ancu, trafo dolabının parçaları ve parke taşlarının isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Erol Ancu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ancu'nun kaburgalarının kırıldığı ve iç kanama geçirdiği öğrenildi.
Patlama anı ve sonrasında yaşanan panik, bir iş yerinin güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Görüntülerde, sokakta toplanan insanların elektrik arızasının giderilmesini bekledikleri sırada trafoda meydana gelen patlama ve sonrasındaki panik anları net bir şekilde görülüyor 👇🏻
Patlama sırasında sokakta bulunan Kemal Danacı yaşadıklarını şöyle anlattı: 👇🏻
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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