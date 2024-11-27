onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul'un Göbeğinde Yeraltı Kabloları Nedeniyle Patlama: Kaldırım Taşları Havalandı, Bir Kişi Yoğun Bakımda

İstanbul'un Göbeğinde Yeraltı Kabloları Nedeniyle Patlama: Kaldırım Taşları Havalandı, Bir Kişi Yoğun Bakımda

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
27.11.2024 - 14:02

İçerik Devam Ediyor

 İstanbul'un Şişli ilçesinde yeraltındaki kabloların yanması sırasında elektrik trafosunda büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle trafo dolabının parçaları ve kaldırım taşları etrafa savruldu. Bu sırada evine gitmekte olan Erol Ancu, isabet eden parçalar nedeniyle ağır yaralandı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Olay, 23 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 civarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokak'ta yaşandı.

Olay, 23 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 civarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokak'ta yaşandı.

Yeraltı kablolarından duman çıktığını fark eden vatandaşlar, itfaiye ve elektrik ekiplerine haber verdi. Elektrik ekiplerinin müdahalesi sırasında trafoda büyük bir gürültüyle patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle trafo dolabının parçaları ve kaldırım taşları etrafa savruldu.

Yeraltı kablolarından duman çıktığını fark eden vatandaşlar, itfaiye ve elektrik ekiplerine haber verdi. Elektrik ekiplerinin müdahalesi sırasında trafoda büyük bir gürültüyle patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle trafo dolabının parçaları ve kaldırım taşları etrafa savruldu.

Bu sırada evine gitmekte olan Erol Ancu, trafo dolabının parçaları ve parke taşlarının isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Bu sırada evine gitmekte olan Erol Ancu, trafo dolabının parçaları ve parke taşlarının isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Erol Ancu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ancu'nun kaburgalarının kırıldığı ve iç kanama geçirdiği öğrenildi.

Erol Ancu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ancu'nun kaburgalarının kırıldığı ve iç kanama geçirdiği öğrenildi.

Ancu'nun ailesi olayla ilgili şikayetçi oldu.

Patlama anı ve sonrasında yaşanan panik, bir iş yerinin güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Patlama anı ve sonrasında yaşanan panik, bir iş yerinin güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Görüntülerde, sokakta toplanan insanların elektrik arızasının giderilmesini bekledikleri sırada trafoda meydana gelen patlama ve sonrasındaki panik anları net bir şekilde görülüyor 👇🏻

Patlama sırasında sokakta bulunan Kemal Danacı yaşadıklarını şöyle anlattı: 👇🏻

Patlama sırasında sokakta bulunan Kemal Danacı yaşadıklarını şöyle anlattı: 👇🏻

'Eve geldikten kısa bir süre sonra dışarıda yoğun bir duman kokusu aldım. Dumanın yeraltından çıktığını fark ettim ve İGDAŞ'a haber verdim. 

İtfaiye kısa sürede geldi ancak elektrik ekibi 40 dakika sonra ulaşabildi. 

Bu süre zarfında daha fazla duman çıkmaya başladı ve sigortayı indirdiklerinde patlama meydana geldi. 

Patlama anında hepimiz yere yattık. Bir arkadaşımız parke taşlarının isabet etmesi sonucu ağır yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın