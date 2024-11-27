Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlerin Müzik Zevkine Gönderme: "K-Pop'u İyi Bilen Gençler"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlerin Müzik Zevkine Gönderme: "K-Pop'u İyi Bilen Gençler"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kültür erozyonu üzerine yaptığı bir konuşmada gençlerin dinledikleri müzikler üzerinden bazı eleştirilerde bulundu. Erdoğan, ''K-pop'u çok iyi bilen ama Cem Karaca'ya, Barış Manço'ya, Neşet Ertaş'a, Kayahan'a ve daha nice bu toprakların sesi, soluğu olan sanat yıldızımıza aşina olmayan gençlerimizi gördükçe elbette endişeleniyoruz, kendimizi sorguluyoruz.' dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde konuştu. Erdoğan açıklamasında, "Tek tipleşmenin varacağı yer kültürel çoraklaşmadır" dedi ve gençlere müzik kültürleri üzerinden bazı eleştiriler yöneltti.
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"Kültürel inkar politikalarının en büyük zararı maalesef zihinlerde oldu" diyen Erdoğan, "Bugün Avrupa'nın, Amerika'nın, uzak doğu ülkelerinin müzik listelerini ezbere bilen, sanatçılarını tanıyan ama kendi tarihinden birkaç bestekarın, aşığın, söz ve saz üstadının ismini bilmeyen insanlarımızı gördükçe belli bir döneme damgasını vuran inkar politikalarının yol açtığı tahribatı çok daha net görebiliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının devamında gençlerin müzik zevkine ilişkin daha somut örnekler verdi ve bazı isimler saydı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: 👇🏻
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları 👇🏻
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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