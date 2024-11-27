Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlerin Müzik Zevkine Gönderme: "K-Pop'u İyi Bilen Gençler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kültür erozyonu üzerine yaptığı bir konuşmada gençlerin dinledikleri müzikler üzerinden bazı eleştirilerde bulundu. Erdoğan, ''K-pop'u çok iyi bilen ama Cem Karaca'ya, Barış Manço'ya, Neşet Ertaş'a, Kayahan'a ve daha nice bu toprakların sesi, soluğu olan sanat yıldızımıza aşina olmayan gençlerimizi gördükçe elbette endişeleniyoruz, kendimizi sorguluyoruz.' dedi.