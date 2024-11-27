onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlerin Müzik Zevkine Gönderme: "K-Pop'u İyi Bilen Gençler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlerin Müzik Zevkine Gönderme: "K-Pop'u İyi Bilen Gençler"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
27.11.2024 - 19:01 Son Güncelleme: 27.11.2024 - 19:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kültür erozyonu üzerine yaptığı bir konuşmada gençlerin dinledikleri müzikler üzerinden bazı eleştirilerde bulundu. Erdoğan, ''K-pop'u çok iyi bilen ama Cem Karaca'ya, Barış Manço'ya, Neşet Ertaş'a, Kayahan'a ve daha nice bu toprakların sesi, soluğu olan sanat yıldızımıza aşina olmayan gençlerimizi gördükçe elbette endişeleniyoruz, kendimizi sorguluyoruz.'  dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde konuştu. Erdoğan açıklamasında, "Tek tipleşmenin varacağı yer kültürel çoraklaşmadır" dedi ve gençlere müzik kültürleri üzerinden bazı eleştiriler yöneltti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde konuştu. Erdoğan açıklamasında, "Tek tipleşmenin varacağı yer kültürel çoraklaşmadır" dedi ve gençlere müzik kültürleri üzerinden bazı eleştiriler yöneltti.

"Kültürel inkar politikalarının en büyük zararı maalesef zihinlerde oldu" diyen Erdoğan, "Bugün Avrupa'nın, Amerika'nın, uzak doğu ülkelerinin müzik listelerini ezbere bilen, sanatçılarını tanıyan ama kendi tarihinden birkaç bestekarın, aşığın, söz ve saz üstadının ismini bilmeyen insanlarımızı gördükçe belli bir döneme damgasını vuran inkar politikalarının yol açtığı tahribatı çok daha net görebiliyoruz" dedi.

"Kültürel inkar politikalarının en büyük zararı maalesef zihinlerde oldu" diyen Erdoğan, "Bugün Avrupa'nın, Amerika'nın, uzak doğu ülkelerinin müzik listelerini ezbere bilen, sanatçılarını tanıyan ama kendi tarihinden birkaç bestekarın, aşığın, söz ve saz üstadının ismini bilmeyen insanlarımızı gördükçe belli bir döneme damgasını vuran inkar politikalarının yol açtığı tahribatı çok daha net görebiliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının devamında gençlerin müzik zevkine ilişkin daha somut örnekler verdi ve bazı isimler saydı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: 👇🏻

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının devamında gençlerin müzik zevkine ilişkin daha somut örnekler verdi ve bazı isimler saydı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: 👇🏻

 'K-pop'u çok iyi bilen ama Cem Karaca'ya, Barış Manço'ya, Neşet Ertaş'a, Kayahan'a ve daha nice bu toprakların sesi, soluğu olan sanat yıldızımıza aşina olmayan gençlerimizi gördükçe elbette endişeleniyoruz, kendimizi sorguluyoruz.' 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları 👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
5
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın