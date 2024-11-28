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Lokantada Kız Arkadaşına Şiddet Uyguladı: Vatandaşlar Meydan Dayağı Attı

Lokantada Kız Arkadaşına Şiddet Uyguladı: Vatandaşlar Meydan Dayağı Attı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.11.2024 - 23:16

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Kadına şiddet ne yazık ki bugünlerde önüne geçemediğimiz bir hal aldı. Her geçen gün duyduğumuz kadın cinayetleri ve kadına şiddet haberleri karşısında boğazımız düğümleniyor. İstanbul’da da bir lokantanın kamera kayıtlarına kız arkadaşına şiddet uygulayan bir şahıs yansıdı. Davranışları karşısında vatandaşlar sessiz kalmamıştı. Gelin detaylara geçelim.

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Şahsın kız arkadaşına şiddet uygulaması sonucu vatandaşlar yardımına koştu.

Şahsın kız arkadaşına şiddet uygulaması sonucu vatandaşlar yardımına koştu.

Şahsa meydan dayağı attıkları anlar anbean kaydedildi.

Şahsa meydan dayağı attıkları anlar anbean kaydedildi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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