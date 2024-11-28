Lokantada Kız Arkadaşına Şiddet Uyguladı: Vatandaşlar Meydan Dayağı Attı

Kadına şiddet ne yazık ki bugünlerde önüne geçemediğimiz bir hal aldı. Her geçen gün duyduğumuz kadın cinayetleri ve kadına şiddet haberleri karşısında boğazımız düğümleniyor. İstanbul’da da bir lokantanın kamera kayıtlarına kız arkadaşına şiddet uygulayan bir şahıs yansıdı. Davranışları karşısında vatandaşlar sessiz kalmamıştı. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şahsın kız arkadaşına şiddet uygulaması sonucu vatandaşlar yardımına koştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şahsa meydan dayağı attıkları anlar anbean kaydedildi.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın