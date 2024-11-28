Lokantada Kız Arkadaşına Şiddet Uyguladı: Vatandaşlar Meydan Dayağı Attı

Kadına şiddet ne yazık ki bugünlerde önüne geçemediğimiz bir hal aldı. Her geçen gün duyduğumuz kadın cinayetleri ve kadına şiddet haberleri karşısında boğazımız düğümleniyor. İstanbul’da da bir lokantanın kamera kayıtlarına kız arkadaşına şiddet uygulayan bir şahıs yansıdı. Davranışları karşısında vatandaşlar sessiz kalmamıştı. Gelin detaylara geçelim.