Pişmiş Dönere Çiğ Tavuk Takan Esnaf: "Ben de Yiyeyim de İçiniz Rahat Olsun"
Pişmiş Dönere Çiğ Tavuk Takan Esnaf: "Ben de Yiyeyim de İçiniz Rahat Olsun"
Ankara’da bir lokantada çekilen görüntüler ‘pes dedirtti.’ Pişmiş ve satışa hazır tavuk dönere, çiğ tavuk etleri ekleyen dönerci, kameralar karşısında kendini “Ben de yiyeyim de içiniz rahat olsun” diye savundu. Haber kanalının, dönercide yaptığı çekim sırasında bakanlık yetkilileri de denetime geldi.
Kaynak: Show TV
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ankara’da bir lokantada satışa hazır dönerin üstüne, çiğ tavuk etlerinin eklenmesi tepki çekmişti.
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Çiğ tavuk etlerinde öldürücü Salmonella virüsünün olabileceğini umursamayan dönerci, kameralar karşısında döneri yiyerek kendini savundu.
Sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, dönercide denetimler yaptı.
Ankara'da çekilen görüntüler, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın yıllara önce televizyon ekranlarında Uğur Dündar ile yaptığı skeçleri akıllara getirdi.
İşte Show Ana Haber’de yayınlanan gıda skandalına ait görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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