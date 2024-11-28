Pişmiş Dönere Çiğ Tavuk Takan Esnaf: "Ben de Yiyeyim de İçiniz Rahat Olsun"

Ankara’da bir lokantada çekilen görüntüler ‘pes dedirtti.’ Pişmiş ve satışa hazır tavuk dönere, çiğ tavuk etleri ekleyen dönerci, kameralar karşısında kendini “Ben de yiyeyim de içiniz rahat olsun” diye savundu. Haber kanalının, dönercide yaptığı çekim sırasında bakanlık yetkilileri de denetime geldi.

Kaynak: Show TV