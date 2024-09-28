Gıda Ambalaj ve Etiketlerinde Her Detayı Bakanlığa Bildirmeyenlere Ağır Cezalar Yolda
Gıda Ambalaj ve Etiketlerinde Her Detayı Bakanlığa Bildirmeyenlere Ağır Cezalar Yolda
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda güvenliği için hazırladığı yeni taslağa göre gıda ambalaj ve etiketlerdeki her detay bildirilmek zorunda. Bildirmeyen işletmelere ise ağır cezalar geliyor.
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Ticaret ve Orman Bakanlığı gıda güvenliği için “Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ Taslağı" hazırladı.
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Taslağa göre gıda ambalaj ve etiketlerdeki her detayın Bakanlığa bildirilmesi zorunlu tutulacak. Bildirmeyen işletmelere ağır cezalar kesilecek.
Gıda etiketlerinde bulunan parti numarası işaretleri de tanımlandı. Taslağa göre ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan işaret, harf, sembol veya numara taşımayan gıdalar piyasa sunulmayacak.
Hazır ambalajlı gıdalarda parti işareti veya numarası ‘P’ veya ‘L’ harfi ambalajın üzerinde ya da etiket üzerinde yer alacak. ‘P’ veya ‘L’ harfi kabın üzerinde bulunmuyorsa ilgili ticari belgelerin üzerinde bulunması zorunlu.
İşletmeler 31 Aralık 2026’ya kadar bu hükümlere uymak zorunda.
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