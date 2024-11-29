17 Yaşında Fuhuş Batağına Sürüklenen Çocuğun İfadesi: "Günde 150 Kişiyle Birlikte Olmaya Zorlandım"
17 Yaşında Fuhuş Batağına Sürüklenen Çocuğun İfadesi: "Günde 150 Kişiyle Birlikte Olmaya Zorlandım"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren 17 yaşındaki bir kız çocuğunun ifadeleri adeta kan dondurdu. İstanbul ve çevre illerde yaşanan fuhuş batağının gerçek yüzünü anlatan kız çocuğu, günde 150 ila 180 kişiyle birlikte olmaya zorlandığını söyledi. Kardeşinin de Antalya’da fuhuşa zorlandığını söyleyen talihsiz çocuk, devlet korumasına alındı.
Kaynak: Sözcü TV
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Uğur Dündar’ın hazırladığı Arena isimli programda yer alan bilgilere göre, başta İstanbul olmak üzere Bursa, Kocaeli gibi illerde yaşanan korkunç olayların detayları ortaya çıktı.
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17 yaşında bir kız çocuğu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede, 27 yaşındaki T.A. tarafından fuhuşa zorlandığını söyledi. İnternetten de kolay şekilde ulaşılabilen “ajanslar” sayesinde kendisi gibi reşit olmayan kızların da fuhuş batağında olduğunu söyleyen çocuk, devlet korumasına alındı.
Mağdur, günde yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyon kaptığını da belirtti. İfadede, bazı ajansların, kızları alıp Dubai’ye ya da Arap ülkelerine götürerek fuhuş bataklığına götürdüğü de yer aldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ise yetkisizlik kararıyla dosyayı Bursa’ya gönderdiği öğrenildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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