Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun Kişisel Yaklaşımı: "16 Yaşın Altına Sosyal Medya Yasak Olmalı"
Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun Kişisel Yaklaşımı: "16 Yaşın Altına Sosyal Medya Yasak Olmalı"
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Meclis’te yapılan sunumda, 13 yaş altında bulunan çocuklar için sosyal medyanın yasaklanması gündeme gelmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 yaş altı için kesin kararın olmadığını ama çalışmaların olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca, kişisel kanaati olarak 16 yaş altındakilere sosyal medyanın yasaklanması gerektiğini de vurguladı.
Kaynak: Hürriyet
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BTK’nın, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'da değişiklik içeren yasa teklifi hazırladığı ortaya çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hürriyet Gazetesi’nden Hande Fırat’a konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de sosyal medya kullanımana dair bilgiler paylaştı.
Dünyada sosyal medyada en çok zaman geçiren ülkelerin başında olduğumuzu söyleyen Uraloğlu, 13 yaş altı sosyal medya yasağı için kesin bir karar olmadığını ancak çalışmaların olduğunu ifade etti.
Bakan Uraloğlu, “Kişisel yaklaşımım yaş sınırının 16 olması. Böyle bir yasak getireceksek, sosyal medya ve bazı oyun platformlarına belli bir yaş sınırı getirilmeli.” açıklamasında da bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın