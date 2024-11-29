Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun Kişisel Yaklaşımı: "16 Yaşın Altına Sosyal Medya Yasak Olmalı"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Meclis’te yapılan sunumda, 13 yaş altında bulunan çocuklar için sosyal medyanın yasaklanması gündeme gelmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 yaş altı için kesin kararın olmadığını ama çalışmaların olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca, kişisel kanaati olarak 16 yaş altındakilere sosyal medyanın yasaklanması gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: Hürriyet