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Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun Kişisel Yaklaşımı: "16 Yaşın Altına Sosyal Medya Yasak Olmalı"

Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun Kişisel Yaklaşımı: "16 Yaşın Altına Sosyal Medya Yasak Olmalı"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.11.2024 - 09:24

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Meclis’te yapılan sunumda, 13 yaş altında bulunan çocuklar için sosyal medyanın yasaklanması gündeme gelmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 yaş altı için kesin kararın olmadığını ama çalışmaların olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca, kişisel kanaati olarak 16 yaş altındakilere sosyal medyanın yasaklanması gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: Hürriyet

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BTK’nın, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'da değişiklik içeren yasa teklifi hazırladığı ortaya çıkmıştı.

BTK’nın, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'da değişiklik içeren yasa teklifi hazırladığı ortaya çıkmıştı.

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Hürriyet Gazetesi’nden Hande Fırat’a konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de sosyal medya kullanımana dair bilgiler paylaştı.

Hürriyet Gazetesi’nden Hande Fırat’a konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de sosyal medya kullanımana dair bilgiler paylaştı.

Kaynak

Dünyada sosyal medyada en çok zaman geçiren ülkelerin başında olduğumuzu söyleyen Uraloğlu, 13 yaş altı sosyal medya yasağı için kesin bir karar olmadığını ancak çalışmaların olduğunu ifade etti.

Dünyada sosyal medyada en çok zaman geçiren ülkelerin başında olduğumuzu söyleyen Uraloğlu, 13 yaş altı sosyal medya yasağı için kesin bir karar olmadığını ancak çalışmaların olduğunu ifade etti.

Bakan Uraloğlu, “Kişisel yaklaşımım yaş sınırının 16 olması. Böyle bir yasak getireceksek, sosyal medya ve bazı oyun platformlarına belli bir yaş sınırı getirilmeli.” açıklamasında da bulundu.

Bakan Uraloğlu, “Kişisel yaklaşımım yaş sınırının 16 olması. Böyle bir yasak getireceksek, sosyal medya ve bazı oyun platformlarına belli bir yaş sınırı getirilmeli.” açıklamasında da bulundu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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