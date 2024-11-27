BTK Çalışmalara Başladı: 13 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Yasağı Geliyor
BTK Çalışmalara Başladı: 13 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Yasağı Geliyor
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Dünyanın birçok ülkesinde olan küçük yaştaki çocuklara uygulanan sosyal medya yasağı ile ilgili olarak Türkiye'de de çalışmalar başladı. BTK, 13 yaş altı çocukların sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girmesini yasaklamak amacıyla çalışma yürütmeye başladı. BTK dışında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 13 yaş altı çocukların akıllı telefon kullanımına sınır getirilmesi için TBMM ile ortak çalışma yapıyor.
Sabah’tan Önder Yılmaz’ın haberinin detayları…
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün, ABD'nin Florida eyaletinde 13 yaş yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının yasak olduğunu, Avustralya'da ise 16 yaş altı çocuklar sınırlayıcı düzenlemenin yasalaştırılma aşamasına geldiğini kaydetti.
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BTK olarak Türkiye'de 13 yaş altına sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girilmesini yasaklamak üzere 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'da değişiklik içeren bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Gün, "Bizim de 5651 sayılı düzenleme için 13 yaş altını yani ortaokul çocuklarını yani orta dördü bitirmiş bir öğrenci için sosyal medya uygulamalarına, sosyal ağlarına özellikle girilmesini yasaklamak üzere bir çalışmamız şu an mevcut, önerimiz olacak" dedi.
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Eda Şirnevai ise TBMM ile 13 yaş altı çocukların akıllı telefon kullanımına sanır getirme yönünde ortak çalışma yürüttüklerini açıkladı.
Komisyonda sunum yapan akademisyen Prof. Dr. Tuncay Dilci'nin pek çok ülkede 13 yaş altına akıllı telefonların yasaklandığını belirterek Türkiye'de de benzer uygulamanın gündeme getirilmesini önerdi. Bu sırada Daire Başkanı Şirnevai "TBMM Çocuk Hakları Komisyonu'nyla bunu çalışıyoruz" diye konuştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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uygulamalar falan zaten 13 yaşın altında olan kişilerin hesap açmasına izin vermiyordu ki. sırf bir şey yapıyoruz desinler diye çalışma yapıyorlar ya
Bence 13 yaş altı çocuklar üzerinden üretilen içeriklerde yasaklanmalı. Çocukların istikbali ile oynuyorlar.
13 degil 18 olmalı