BTK Çalışmalara Başladı: 13 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Yasağı Geliyor

Dünyanın birçok ülkesinde olan küçük yaştaki çocuklara uygulanan sosyal medya yasağı ile ilgili olarak Türkiye'de de çalışmalar başladı. BTK, 13 yaş altı çocukların sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girmesini yasaklamak amacıyla çalışma yürütmeye başladı. BTK dışında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 13 yaş altı çocukların akıllı telefon kullanımına sınır getirilmesi için TBMM ile ortak çalışma yapıyor.

Sabah’tan Önder Yılmaz’ın haberinin detayları…