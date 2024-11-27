Sosyal Medyada Yeni Dönem: Güzellik Filtreleri Kalkıyor!
Sosyal Medyada Yeni Dönem: Güzellik Filtreleri Kalkıyor!
TikTok, gençlerin ruh sağlığını koruma amacıyla önemli bir adım atarak güzellik filtrelerini 18 yaş altı kullanıcılar için yasakladı.
NTV’de yer alan habere göre; Yeni düzenlemeler, özellikle gençlerde artan kaygı ve düşük benlik algısının önüne geçmeyi hedefliyor. Bu değişiklikle birlikte, gözleri büyüten, dudakları dolgunlaştıran veya cilt tonlarını değiştiren filtreler, artık genç kullanıcılar tarafından kullanılamayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TikTok, gençlerin ruh sağlığını korumak amacıyla büyük bir adım atarak, güzellik filtrelerini 18 yaş altı kullanıcılar için yasakladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TikTok'un aldığı bu karar, güzellik filtrelerinin özellikle genç kızlar arasında fiziksel görünümle ilgili baskı yaratmasının bir sonucu olarak ortaya çıktı.
Komik filtreler, örneğin tavşan kulakları veya köpek burunları gibi filtreler, bu yeni düzenlemelerden etkilenmeyecek.
TikTok, 13 yaş altı kullanıcıların platforma erişimini engellemek için yapay zeka tabanlı yaş doğrulama sistemleri de devreye sokuyor.
Şirket, yıl sonuna kadar sahte yaş beyanlarını tespit edebilmek için otomatik sistemler kullanmaya başlayacak. Yanlışlıkla engellenen kullanıcılar ise itirazda bulunabilecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın