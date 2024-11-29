Taksilerde Yeni Düzenleme: Kamera ve Acil Durum Butonu Olmayan Taksiler Trafiğe Çıkamayacak
Taksilerde Yeni Düzenleme: Kamera ve Acil Durum Butonu Olmayan Taksiler Trafiğe Çıkamayacak
Resmi Gazete’nin bugün yayınlanan sayısında, ticari taksiler ve okul servisleriyle ilgili önemli değişiklikler yer aldı. Yayınlanan yeni yönetmelikle, taksilerde kamera ve acil durum butonu olma zorunluluğu getirildi. Ayrıca okul servisi kullanan sürücüler için de ehliyet şartları değişti, sağlık raporu şartı getirildi.
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Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, taksi ve taksi dolmuş tipi araçlarda kamera ve acil durum butonu olma zorunluluğu getirildi.
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Yönetmeliğe göre teçhizatlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen kurum ya da kuruluşlar tarafından düzenlenen belge ile taşıtın tescil kayıtlarına işlenecek. Belgenin bir sureti denetim sırasında ibraz edilmek üzere araçta muhafaza edilecek.
Teçhizatlar belli aralıklarla uygun çalışıp çalışmadığına dair kontrol edilecek. Kameralar ise en az bir ay süre ile kayıt yapacak.
Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yapılan değişikler ile ise D sınıfı sürücü belgesi için en az iki yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az beş yıllık sürücü belgesine sahip olma şartı aranacak.
Ayrıca her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden rapor alınacak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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