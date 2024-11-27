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Angela Merkel’den Türk Kahvesi Tarifi: “Bir Kaşık Kahve, Sıcak Su ve Hepsi Bu Kadar”

Angela Merkel’den Türk Kahvesi Tarifi: “Bir Kaşık Kahve, Sıcak Su ve Hepsi Bu Kadar”

Almanya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.11.2024 - 23:42

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, yaklaşık 750 sayfadan oluşan anı kitabı piyasaya çıktı. Merkel’in, 16 yıl süren başbakanlık döneminde yaşadıklarını anlattığı ve “Özgürlük” ismi konulan kitapta ilginç detaylar yer aldı. Kitapta, Merkel’in Putin ile yaşadığı “köpek korkusu” savaşı, Trump ile ilişkileri, Türkiye ile imzalanan mülteci anlaşması ve Türk Kahvesi tarifi yer aldı.

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16 yıl boyunca Almanya’da başbakanlık görevini südüren Angela Merkel, uzun yıllar dünyanın en etkili kadınlarından biri olmayı başarmıştı.

16 yıl boyunca Almanya’da başbakanlık görevini südüren Angela Merkel, uzun yıllar dünyanın en etkili kadınlarından biri olmayı başarmıştı.

Merkel’in, anılarının yer aldığı merakla beklenen “Özgürlük” kitabı raflarda yerini almaya başladı. Kitabın, yakın zamanda Türkçe baskısının da olacağı öğrenildi.

Merkel’in, anılarının yer aldığı merakla beklenen “Özgürlük” kitabı raflarda yerini almaya başladı. Kitabın, yakın zamanda Türkçe baskısının da olacağı öğrenildi.

Merkel, Rusya’yı ziyareti sırasında Putin ile arasında geçen “köpek korkusu” savaşını şöyle anlattı.

Merkel, Rusya’yı ziyareti sırasında Putin ile arasında geçen “köpek korkusu” savaşını şöyle anlattı.

Putin, 1995'in başlarında Uckermark'ta bir köpek tarafından ısırıldığım için köpeklerden korktuğumu biliyordu. Danışmanım Christoph Heusgen bunu Rus meslektaşı Sergei Prichodko'ya bildirmiş ve Putin'den köpeğinin yanında olmamasını istemişti. 2006 yılında Moskova'da bu talebe saygı duydu ancak 2007’de Soçi’deki görüşmede köpeğini odaya getirdi. Köpeği görmemezlikten gelmeye çalıştım. Putin'in yüz ifadelerinden bu durumdan memnun olduğu şeklinde yorumladım. Kendime sakin ol fotoğrafçılara konsantre ol dedim ve 'bu da geçecek' diye düşündüm.'

Merkel’in, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan mülteci anlaşması ile ilgili sözleri ise şöyle oldu.

Merkel’in, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan mülteci anlaşması ile ilgili sözleri ise şöyle oldu.

“Sadece ulusal çözümler Avrupa işbirliğinin temel dayanaklarından biri olan Şengen bölgesinde serbest dolaşımın yok olmasına yol açacaktır. Eylemlerimin altında yatan temel düşünce buydu. Görevi bırakana kadar mülteci politikasında (bu düşünce) bana yol gösterdi. '2015 yazından bu yana ben de özellikle Avrupa Birliği'nin mülteci politikası konusunda Türkiye ile işbirliğini yeni bir düzeye taşımaya odaklandım.”

Eski Doğu Almanya'da çalıştığı akademide zaman zaman kahve yaptıklarını anlatan Merkel, "Kahvenin hazırlanmasında Frank Schneider ve ben sorumluyduk. Çünkü ofiste bir musluk ve su ısıtıcımız vardı. Fincana bir kaşık kahve, üstüne sıcak su ve hepsi bu kadar. Biz ona 'Türk kahvesi' derdik. Hala doğru düzgün bir kahve makinem yok ama evde kahveden çok çay içiyoruz zaten" diyerek Türk kahvesi ifadesini çok eski dönemlerde de kullandığını vurguladı.

Eski Doğu Almanya'da çalıştığı akademide zaman zaman kahve yaptıklarını anlatan Merkel, "Kahvenin hazırlanmasında Frank Schneider ve ben sorumluyduk. Çünkü ofiste bir musluk ve su ısıtıcımız vardı. Fincana bir kaşık kahve, üstüne sıcak su ve hepsi bu kadar. Biz ona 'Türk kahvesi' derdik. Hala doğru düzgün bir kahve makinem yok ama evde kahveden çok çay içiyoruz zaten" diyerek Türk kahvesi ifadesini çok eski dönemlerde de kullandığını vurguladı.
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Eski Almanya Başbakanı, Trump için ise; “O siyasete girmeden önce yaptığı emlak şirketi sahibi perspektifinden görüyor. Her arsa yalnızca bir kez satılabilir. O bunu almadıysa başkası alacaktı. Dünyaya da böyle bakıyordu. Ona göre tüm ülkeler birbirleriyle rekabet halindeydi ve birinin başarısı diğerinin başarısızlığı anlamına geliyordu. Herkesin refahının işbirliği yoluyla artırılabileceğine inanmıyordu.” dedi.

Eski Almanya Başbakanı, Trump için ise; “O siyasete girmeden önce yaptığı emlak şirketi sahibi perspektifinden görüyor. Her arsa yalnızca bir kez satılabilir. O bunu almadıysa başkası alacaktı. Dünyaya da böyle bakıyordu. Ona göre tüm ülkeler birbirleriyle rekabet halindeydi ve birinin başarısı diğerinin başarısızlığı anlamına geliyordu. Herkesin refahının işbirliği yoluyla artırılabileceğine inanmıyordu.” dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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