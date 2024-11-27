Angela Merkel’den Türk Kahvesi Tarifi: “Bir Kaşık Kahve, Sıcak Su ve Hepsi Bu Kadar”

“Putin, 1995'in başlarında Uckermark'ta bir köpek tarafından ısırıldığım için köpeklerden korktuğumu biliyordu. Danışmanım Christoph Heusgen bunu Rus meslektaşı Sergei Prichodko'ya bildirmiş ve Putin'den köpeğinin yanında olmamasını istemişti. 2006 yılında Moskova'da bu talebe saygı duydu ancak 2007’de Soçi’deki görüşmede köpeğini odaya getirdi. Köpeği görmemezlikten gelmeye çalıştım. Putin'in yüz ifadelerinden bu durumdan memnun olduğu şeklinde yorumladım. Kendime sakin ol fotoğrafçılara konsantre ol dedim ve 'bu da geçecek' diye düşündüm.'