Angela Merkel’den Türk Kahvesi Tarifi: “Bir Kaşık Kahve, Sıcak Su ve Hepsi Bu Kadar”
Angela Merkel’den Türk Kahvesi Tarifi: “Bir Kaşık Kahve, Sıcak Su ve Hepsi Bu Kadar”
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, yaklaşık 750 sayfadan oluşan anı kitabı piyasaya çıktı. Merkel’in, 16 yıl süren başbakanlık döneminde yaşadıklarını anlattığı ve “Özgürlük” ismi konulan kitapta ilginç detaylar yer aldı. Kitapta, Merkel’in Putin ile yaşadığı “köpek korkusu” savaşı, Trump ile ilişkileri, Türkiye ile imzalanan mülteci anlaşması ve Türk Kahvesi tarifi yer aldı.
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16 yıl boyunca Almanya’da başbakanlık görevini südüren Angela Merkel, uzun yıllar dünyanın en etkili kadınlarından biri olmayı başarmıştı.
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Merkel’in, anılarının yer aldığı merakla beklenen “Özgürlük” kitabı raflarda yerini almaya başladı. Kitabın, yakın zamanda Türkçe baskısının da olacağı öğrenildi.
Merkel, Rusya’yı ziyareti sırasında Putin ile arasında geçen “köpek korkusu” savaşını şöyle anlattı.
Merkel’in, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan mülteci anlaşması ile ilgili sözleri ise şöyle oldu.
Eski Doğu Almanya'da çalıştığı akademide zaman zaman kahve yaptıklarını anlatan Merkel, "Kahvenin hazırlanmasında Frank Schneider ve ben sorumluyduk. Çünkü ofiste bir musluk ve su ısıtıcımız vardı. Fincana bir kaşık kahve, üstüne sıcak su ve hepsi bu kadar. Biz ona 'Türk kahvesi' derdik. Hala doğru düzgün bir kahve makinem yok ama evde kahveden çok çay içiyoruz zaten" diyerek Türk kahvesi ifadesini çok eski dönemlerde de kullandığını vurguladı.
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Eski Almanya Başbakanı, Trump için ise; “O siyasete girmeden önce yaptığı emlak şirketi sahibi perspektifinden görüyor. Her arsa yalnızca bir kez satılabilir. O bunu almadıysa başkası alacaktı. Dünyaya da böyle bakıyordu. Ona göre tüm ülkeler birbirleriyle rekabet halindeydi ve birinin başarısı diğerinin başarısızlığı anlamına geliyordu. Herkesin refahının işbirliği yoluyla artırılabileceğine inanmıyordu.” dedi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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