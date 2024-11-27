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Kadın Üniversitesinde Erkek Öğrenci İsyanı: “Yok Olmayı Tercih Ederiz”

Kadın Üniversitesinde Erkek Öğrenci İsyanı: “Yok Olmayı Tercih Ederiz”

Güney Kore
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.11.2024 - 22:20

Güney Kore’de bulunan Dongduk Kadın Üniversitesi’ne erkek öğrencilerin de kabul edilmesinin yolunu açan yeni değişiklik sonrasında protestolar başladı. Karma eğitim istemediklerini söyleyen kadın öğrencilerin, geçtiğimiz ay başlattığı gösteriler hala devam ediyor. Üniversite yönetimi, protestolar nedeniyle derslerin çevrimiçi yapılmasına karar verdi.

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Cinsiyet eşitliği araştırmasında gerilerde yer alan Güney Kore’de, kadın öğrenciler üniversite yönetiminin aldığı karara tepki gösteriyor.

Cinsiyet eşitliği araştırmasında gerilerde yer alan Güney Kore’de, kadın öğrenciler üniversite yönetiminin aldığı karara tepki gösteriyor.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, başkent Seul’da bulunan Dongduk Kadın Üniversitesi’nde karma eğitim planları protestoları da beraberinde getirdi.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, başkent Seul’da bulunan Dongduk Kadın Üniversitesi’nde karma eğitim planları protestoları da beraberinde getirdi.

Kaynak

“Kapılarımızı açmaktansa yok olmayı tercih ederiz” sloganıyla plana tepki gösteren protestocular, oturma eylemleri kapsamında ana binayı işgal ederken, sınıflara girişleri de engelliyor.

“Kapılarımızı açmaktansa yok olmayı tercih ederiz” sloganıyla plana tepki gösteren protestocular, oturma eylemleri kapsamında ana binayı işgal ederken, sınıflara girişleri de engelliyor.

Dünya Ekonomik Forumu'na göre Güney Kore cinsiyet eşitliğinde 146 ülke arasında 94. sırada yer alıyor. Kadınlar, Parlamento'daki sandalyelerin yalnızca yüzde 20'sine sahip. Ülkenin en büyük 500 şirketindeki yöneticilerin yalnızca yüzde 7,3'ü kadın.

Dünya Ekonomik Forumu'na göre Güney Kore cinsiyet eşitliğinde 146 ülke arasında 94. sırada yer alıyor. Kadınlar, Parlamento'daki sandalyelerin yalnızca yüzde 20'sine sahip. Ülkenin en büyük 500 şirketindeki yöneticilerin yalnızca yüzde 7,3'ü kadın.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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