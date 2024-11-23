Evlenmeyi, Flörtü, Doğurmayı ve Seksi Bırak! Güney Kore’de Başlayan 4B Hareketi ABD’de Yankı Buldu
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Evlenmeyi, Flörtü, Doğurmayı ve Seksi Bırak! Güney Kore’de Başlayan 4B Hareketi ABD’de Yankı Buldu
2010’lu yılların ortalarında Güney Kore’de yeni bir feminist hareket doğdu. Bu harekete 4B adı verildi. 5 Kasım 2024’te ABD’de gerçekleşen başkanlık seçimlerinde tartışmalı politikalarıyla dikkat çeken Donald Trump’ın zaferle çıkması ülke genelinde bir kesim tarafından tepkiyle karşılandı.
ABD’li kadınlar Trump’ın politikalarının kazanılmış kadın haklarına gölge düşüreceğini belirterek 4B hareketini benimsemeye başladı.
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Güney Kore’de 2010’lu yılların ortalarında kadınların sosyal medyada örgütlenmesiyle 4B hareketi doğdu. Türkçe’ye “Dört Hayır” olarak çevrilen bu hareket, yeniden gündeme geldi.
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4B hareketi, 2016 yılında Güney Kore’de yaşanan kadın cinayetinin ardından ortaya çıktı. Twitter’da örgütlenen kadınlar, cinayetlere ve şiddete karşı seslerini yükselterek ülke çapında büyük hareketi başlattı. Twitter'ın ardından bu isyan ülkedeki tüm sosyal mecralara yayıldı.
Feminist hareket, şimdilerde ABD’de yayılmaya başladı. ABD’de yayılmasının nedeni ise kadınların kazanılmış haklarını hedef alan Trump politikaları oldu.
5 Kasım’da gerçekleşen ABD seçimlerinden Donald Trump’ın zaferle ayrılmasından sonra Google’da 4B hareketi aramalarının yüzde 450 oranında arttığı ortaya çıktı. 1 günde 200 bin kişi 4B’yi araştırdı.
Trump, geçmişte bir dizi kadın tarafından cinsel saldırı ile suçlandı. Trump’ın yeniden seçilmesi kadın haklarına büyük tehdit olarak görülüyor.
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Trump’ın görevde olduğu 2017-2021 yılları arasında atadığı üç yargıç Haziran 2022’de ABD’nin 14 eyaletinde kürtajı tamamen yasaklayan bir karara imza atmıştı.
4B hareketine destek veren ABD’li kadınlar, erkekleri kadınlardan uzaklaştırma sembolü olarak saçlarını traş etmeye başladı. Bu anları ise TikTok’tan yayınladılar.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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