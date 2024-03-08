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8 Mart Kadınlar Günü'ne Özel Feminist Gece Yürüyüşüne Katılan Kadınların Atarlı Pankartları Güne Damga Vurdu

8 Mart Kadınlar Günü'ne Özel Feminist Gece Yürüyüşüne Katılan Kadınların Atarlı Pankartları Güne Damga Vurdu

Kadınlar Günü
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
08.03.2024 - 21:00 Son Güncelleme: 08.03.2024 - 21:03

Feminist Gece Yürüyüşü, her sene olduğu gibi bu sene de 8 Mart'ta gerçekleşti. Yürüyüşe katılan kadınların hazırladığı pankartlar ise her zamanki gibi yine güne damga vurdu!

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart "Feminist Gece Yürüyüşü" için kadınlar İstanbul, Taksim sokaklarına indiler!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart "Feminist Gece Yürüyüşü" için kadınlar İstanbul, Taksim sokaklarına indiler!

Tüm engellemelere rağmen bu sene 22.'si gerçekleşen Feminist Gece Yürüyüşü'ne her yıl olduğu gibi kadınlarımızın hazırladığı pankartlar damga vurdu.

Tüm engellemelere rağmen bu sene 22.'si gerçekleşen Feminist Gece Yürüyüşü'ne her yıl olduğu gibi kadınlarımızın hazırladığı pankartlar damga vurdu.

Gelin gecenin en çarpıcı pankartlarına birlikte bakalım!

Gelin gecenin en çarpıcı pankartlarına birlikte bakalım!

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