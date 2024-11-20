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Amerikan Güreşinden Bakanlığa: Donald Trump’tan Eğitim Bakanlığı İçin Ezber Bozan Aday

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Amerikan Güreşinden Bakanlığa: Donald Trump’tan Eğitim Bakanlığı İçin Ezber Bozan Aday

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.11.2024 - 17:19

Siyasetten gelmemesi nedeniyle geçmiş seçim döneminde sıklıkla eleştirilen ancak 5 Kasım 2024 seçimlerinde yeniden ABD’nin başkanı olarak seçilen Donald Trump, alışılmışın dışında kararlarına bir yenisini ekledi.  Trump, Eğitim Bakanlığı için Linda McMahon’u aday gösterdi. Buraya kadar her şey normal gözükebilir… Ta ki McMohan’ın kariyerine göz atana kadar. 

Trump’ın McMohan’ı aday göstermesinin tepkiyle karşılanmasının nedeni 76 yaşındaki kadının Amerikan profesyonel güreş şirketinin eski CEO’su olması. Amerikan Politika Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı olan McMohan’ın 12 eyalette eğitim politikalarının oluşturulmasına katkı sunduğu biliniyor.

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Donald Trump 5 Kasım’da ABD’nin yeni başkanı olarak seçildi. Ezber bozan çıkışlarıyla bilinen Trump’tan ezber bozan bir adım daha geldi.

Donald Trump 5 Kasım’da ABD’nin yeni başkanı olarak seçildi. Ezber bozan çıkışlarıyla bilinen Trump’tan ezber bozan bir adım daha geldi.

Eğitim Bakanlığı’na şu anda Amerikan Politika Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Linda McMohan’ı aday gösterdi.

Eğitim Bakanlığı’na şu anda Amerikan Politika Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Linda McMohan’ı aday gösterdi.

McMohan'ı aday göstermesi tartışmalara neden oldu. Bunun nedeni McMohan'ın geçmiş kariyeri...

McMohan'ı aday göstermesi tartışmalara neden oldu. Bunun nedeni McMohan'ın geçmiş kariyeri...

McMohan, Amerikalı profesyonel güreş eğlence şirketi (WWE) eski CEO’su. 1980 yılında WWE İşletmecisi olan McMohan, 1997-2009 arasında WWE CEO’luğu görevinde bulundu.

McMohan’ın bir eğitimci olmadığı eğitim kurumunda sadece bir yıl görev aldığını biliniyor. Öyle ki McMohan’ın Amerikan güreşlerinde ringde olduğu videolar da bulunuyor.

McMohan’ın bir eğitimci olmadığı eğitim kurumunda sadece bir yıl görev aldığını biliniyor. Öyle ki McMohan’ın Amerikan güreşlerinde ringde olduğu videolar da bulunuyor.

O videolardan biri şöyle👇🏻

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Öte yandan McMohan, Trump’a seçim döneminde 814 bin 600 dolar, 2016’da ise 6 milyon dolar destek verdi.

Öte yandan McMohan, Trump’a seçim döneminde 814 bin 600 dolar, 2016’da ise 6 milyon dolar destek verdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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