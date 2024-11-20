Amerikan Güreşinden Bakanlığa: Donald Trump’tan Eğitim Bakanlığı İçin Ezber Bozan Aday

Siyasetten gelmemesi nedeniyle geçmiş seçim döneminde sıklıkla eleştirilen ancak 5 Kasım 2024 seçimlerinde yeniden ABD’nin başkanı olarak seçilen Donald Trump, alışılmışın dışında kararlarına bir yenisini ekledi. Trump, Eğitim Bakanlığı için Linda McMahon’u aday gösterdi. Buraya kadar her şey normal gözükebilir… Ta ki McMohan’ın kariyerine göz atana kadar.

Trump’ın McMohan’ı aday göstermesinin tepkiyle karşılanmasının nedeni 76 yaşındaki kadının Amerikan profesyonel güreş şirketinin eski CEO’su olması. Amerikan Politika Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı olan McMohan’ın 12 eyalette eğitim politikalarının oluşturulmasına katkı sunduğu biliniyor.