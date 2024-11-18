Eğitimde Vize Krizi Büyüyor: İtalya'daki Okullardan Kabul Alan Öğrenciler Vize Alamıyor!
Eğitimde Vize Krizi Büyüyor: İtalya'daki Okullardan Kabul Alan Öğrenciler Vize Alamıyor!
İtalya'daki üniversitelerde eğitim hakkı kazandıkları halde vize başvuruları sonuçlanmayan öğrenciler İstanbul Beyoğlu'ndaki başkonsolosluk önünde eylem yaptı. Konsolosluk önünde açıklamalarda bulunan mağdur öğrencilerden Şenol Beyaz “Derslerimiz uzaktan değil bu yüzden katılamıyoruz. Öğrenim hakkımız da elimizden alındı. Kasım sonuna kadar İtalya’ya gidemezsek öğrenim hakkımızdan tamamen mahrum olacağız” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İtalya'daki üniversitelerde eğitim hakkı kazandıkları halde vize alamayan öğrenciler ve velileri İstanbul Beyoğlu'nda İtalyan Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eylemciler, bine yakın öğrencinin 30 Kasım'a kadar okullara gidememeleri halinde eğitim haklarını kaybedecekleri belirtildi.
Grup adına konuşma yapan ve kendisi de mağdur öğrenci olan Şenol Beyaz şunları söyledi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın