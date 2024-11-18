Eğitimde Vize Krizi Büyüyor: İtalya'daki Okullardan Kabul Alan Öğrenciler Vize Alamıyor!

“Buradaki arkadaşlarım ve gelemeyen arkadaşlarım İtalya’da öğrenim vizesine başvurduk. Hepimiz yüksek lisans ve lisans okuma için kendi çapımızda çok emek verdik. Gelmeyen vize cevabımız üzerine böyle bir açıklama yapma gereği hissettik. İstanbul ve İzmir konsoloslukları 4-5 aydır vize başvurularımızı sonuçlandırmıyor. Evraklarımızın hepsi tam. Bizden ne belge isteniyorsa daha fazlasını gösterdik. Minimum istenen 6 bin 200 euronun çok daha fazlasını gösterdik fakat bir yanıt alamadık.

Ret alanlar da oldu yeniden başvurduk ve 2 aydır hiç yanıt alamadık. Tutarsız gerekçelerle konsolosluklar bize vize reddi veriyor. Ret yazılarında okullarımız, adımız hatta cinsiyetlerimiz bile yanlış yazılıyor. Yanıt istediğimizde kaba yanıtlar aldık, umursanmadık. İtalyan okulları 'Biz bu öğrenciyi istiyoruz' diye yazı bile gönderse iltica riski yüzünden ret aldık. Okullarımız 20 Eylül’de açıldı ve bu süreç okullar açılmadan bitmeliydi. Maddi ve manevi olarak hepimiz mağduruz. 7 defa 10 defa uçak biletleri yanan arkadaşlarımız oldu, gitmediğimiz halde orada ev kirası ödemek zorunda kaldık. Derslerimiz uzaktan değil bu yüzden katılamıyoruz. Öğrenim hakkımız da elimizden alındı. Kasım sonuna kadar İtalya’ya gidemezsek öğrenim hakkımızdan tamamen mahrum olacağız. Sürecin bir an önce çözülmesini umut ediyoruz.'