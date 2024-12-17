Instagram'a "Mesaj Planlama" Özelliği Geliyor! Zamanlama ile DM Tamamen Değişecek!
Instagram'a "Mesaj Planlama" Özelliği Geliyor! Zamanlama ile DM Tamamen Değişecek!
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram'a yeni bir özellik geliyor. Ülkemizde 58 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın dikkat çeken 'mesaj planlama' özelliği bazı Android kullanıcıları tarafından test edilmeye başladı. Yeni özellik ile Instagram üzerinden gönderilen mesajlar artık zaman ayırı yapılabilecek. Peki, Instagram'ın 'mesaj zamanlama' özelliği nedir?
İşte, detaylar...
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Londra, Paris, New York ve Türkiye'de en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu Instagram, yeni bir özellikle dikkatleri üzerine çekti!
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Sosyal medya uzmanı Lindsey Gamble'ın keşfettiği DM planlama özelliği, Instagram'ın TechCrunch’a yaptığı açıklama ile doğrulandı.
Instagram'a getirilen mesaj zamanlama özelliği, en çok da içerik üreticilerini heyecanlandıracak gibi görünüyor!
Peki, mesaj planlama özelliği ne zaman geliyor?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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