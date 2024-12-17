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Instagram'a "Mesaj Planlama" Özelliği Geliyor! Zamanlama ile DM Tamamen Değişecek!

Instagram'a "Mesaj Planlama" Özelliği Geliyor! Zamanlama ile DM Tamamen Değişecek!

Instagram
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 10:25

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram'a yeni bir özellik geliyor. Ülkemizde 58 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın dikkat çeken 'mesaj planlama' özelliği bazı Android kullanıcıları tarafından test edilmeye başladı. Yeni özellik ile Instagram üzerinden gönderilen mesajlar artık zaman ayırı yapılabilecek. Peki, Instagram'ın 'mesaj zamanlama' özelliği nedir? 

İşte, detaylar...

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Londra, Paris, New York ve Türkiye'de en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu Instagram, yeni bir özellikle dikkatleri üzerine çekti!

Londra, Paris, New York ve Türkiye'de en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu Instagram, yeni bir özellikle dikkatleri üzerine çekti!

Mesaj zamanlama özelliğiyle Instagram hikayelerinde yeni bir dönem başlıyor. Instagram hikaye ve gönderilerinin ardından mesajlar da planlanabilecek.

Sosyal medya uzmanı Lindsey Gamble'ın keşfettiği DM planlama özelliği, Instagram'ın TechCrunch’a yaptığı açıklama ile doğrulandı.

Sosyal medya uzmanı Lindsey Gamble'ın keşfettiği DM planlama özelliği, Instagram'ın TechCrunch’a yaptığı açıklama ile doğrulandı.

Mesaj planlama özelliğinin kullanımı ise son derece basit. Kullanıcılar mesajlarını yazdıktan sonra 'gönder' butonuna uzun bastıklarında 'mesaj planlam' devreye girecek. İlk bilgilere göre mesajlar 29 gün öncesinden itibaren planlanabilecek. 

Planlanmış mesajlar kullanıcılar tarafından '... adet planlanmış mesaj' benzeri bir uyarı ile görüntülenecek.

Instagram'a getirilen mesaj zamanlama özelliği, en çok da içerik üreticilerini heyecanlandıracak gibi görünüyor!

Instagram'a getirilen mesaj zamanlama özelliği, en çok da içerik üreticilerini heyecanlandıracak gibi görünüyor!

Kullanıcılar, mesajlarını diledikleri tarih ve saatte göndermek üzere planlayabilecekler. Böylece özellikle markalar, farklı zaman diliminde olan takipçilerine kolayca erişim sağlayabilecek.

Peki, mesaj planlama özelliği ne zaman geliyor?

Peki, mesaj planlama özelliği ne zaman geliyor?

Bazı Android kullanıcıları tarafından test edildiği bilinen özelliğin ne zaman tamamlanacağı ve tüm kullanıcılara ulaşacağı ise bilinmiyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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