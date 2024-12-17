Youtube'den Bomba Özellik: Yorumlara Sesli Yanıt Butonu Geliyor!
Youtube'den Bomba Özellik: Yorumlara Sesli Yanıt Butonu Geliyor!
YouTube kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni bir özelliği test ediyor. Artık içerik üreticileri video yorumlarına sesli yanıtlar bırakabilecek. Bu özellik ilk olarak ABD’deki iOS kullanıcıları arasında deneme aşamasında. Sesli yanıtların yanında metin transkriptine de ulaşılabilecek, böylece herkes içeriği takip edebilecek. YouTube bu adımla içerik üreticileri ve izleyiciler arasında daha güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor.
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Dünyanın en popüler video platformlarından YouTube yenilikçi bir özellikle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Platform içerik üreticilerinin video yorumlarına sesli olarak yanıt verebilmesini sağlayan bir özelliği test etmeye başladı.
YouTube, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve içerik üreticileri ile izleyiciler arasındaki etkileşimi artırmak için yeni bir özelliği deneme aşamasına geçirdi.
Artık içerik üreticileri, bir yoruma yanıt verirken sesli not bırakabilecek. Bu özellik şimdilik yalnızca ABD’deki sınırlı sayıda içerik üreticisine açılmış durumda ve sadece iOS YouTube uygulamasında kullanılabiliyor.
Sesli yorumlar bir ses dalgası simgesi aracılığıyla gönderilebilecek. Üstelik yalnızca sesli yanıtları dinlemekle sınırlı kalınmayacak, kullanıcılar dilerse sesli notun transkriptine ulaşarak yazılı içeriği de okuyabilecek.
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Deneme aşamasında olan özelliğin ilerleyen dönemde daha geniş bir kitleye açılması bekleniyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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