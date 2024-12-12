onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
YouTube'da Yeni Dönem: Yapay Zeka Destekli Otomatik Dublaj Dönemi Başladı

YouTube'da Yeni Dönem: Yapay Zeka Destekli Otomatik Dublaj Dönemi Başladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 09:44

Yapay zeka, birçok alanda karşımıza çıkmaya başladı. Hayatımızı son derece kolaylaştıran yapay zeka bu kez YouTube videolarına el attı. YouTube'a yapay zeka destekli otomatik dublaj özelliği geldi! Bu özellik sayesinde farklı dillerdeki içerikler, yapay zeka sesiyle dublajlı halde izlenebilecek. Öğrenme ve eğitim kanallarında uygulama konan bu yeni özellik, yavaş yavaş her kanalda aktif hale gelecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

YouTube'da yapay zeka dönemi başladı.

YouTube'da yapay zeka dönemi başladı.

Yapay zeka destekli otomatik dublaj özelliği, YouTube'un birçok kanalında aktif hale geldi. İş Ortağı Programı’na dahil olan bilgi odaklı kanallarda dublaj özelliği artık kullanılabiliyor.

Videonun orijinal dili İngilizce ise yapay zeka dublajı Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Japonca ve Portekizce yapılabiliyor.

Videonun orijinal dili İngilizce ise yapay zeka dublajı Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Japonca ve Portekizce yapılabiliyor.

Fakat tam tersi durumda, yapay zeka dublajı yalnızca İngilizceye yapılabiliyor.

Bu özelliği kullanan kanallar, videolarını yüklediğinde yapay zeka dublajı da otomatik olarak yapılıyor.

Bu özelliği kullanan kanallar, videolarını yüklediğinde yapay zeka dublajı da otomatik olarak yapılıyor.

Ayrıca içerik sahipleri, videoyı yayınlamadan önce ön izleme yapabiliyor. Tıpkı şu anda birçok dilde aktif olan otomatik alt yazı seçeneği gibi.

İlk başta kısıtlı bir dil grubunda ve belli bir alanda hizmet veren bu özelliğin kapsamının zaman içinde genişleyeceği söyleniyor.

İlk başta kısıtlı bir dil grubunda ve belli bir alanda hizmet veren bu özelliğin kapsamının zaman içinde genişleyeceği söyleniyor.

Hem daha farklı dillerin dahil edileceği hem de çevirinin daha doğal bir hale getirileceği belirtiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın