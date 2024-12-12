YouTube'da Yeni Dönem: Yapay Zeka Destekli Otomatik Dublaj Dönemi Başladı
YouTube'da Yeni Dönem: Yapay Zeka Destekli Otomatik Dublaj Dönemi Başladı
Yapay zeka, birçok alanda karşımıza çıkmaya başladı. Hayatımızı son derece kolaylaştıran yapay zeka bu kez YouTube videolarına el attı. YouTube'a yapay zeka destekli otomatik dublaj özelliği geldi! Bu özellik sayesinde farklı dillerdeki içerikler, yapay zeka sesiyle dublajlı halde izlenebilecek. Öğrenme ve eğitim kanallarında uygulama konan bu yeni özellik, yavaş yavaş her kanalda aktif hale gelecek.
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YouTube'da yapay zeka dönemi başladı.
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Videonun orijinal dili İngilizce ise yapay zeka dublajı Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Japonca ve Portekizce yapılabiliyor.
Bu özelliği kullanan kanallar, videolarını yüklediğinde yapay zeka dublajı da otomatik olarak yapılıyor.
İlk başta kısıtlı bir dil grubunda ve belli bir alanda hizmet veren bu özelliğin kapsamının zaman içinde genişleyeceği söyleniyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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