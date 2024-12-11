Grok Nasıl Kullanılır? X'in Yapay Zekası Grok'ta Fotoğraf Nasıl Oluşturulur?

Elon Musk’ın ChatGPT’ye rakip olarak geliştirdiği yapay zeka Grok, X (Twitter) kullanıcılarının ücretsiz kullanımına sunuldu. X platformuna bağlı olarak kullanılan Grok, bir süre önce sadece ‘premium aboneler’ tarafından kullanılıyordu. Şimdi tüm kullanıcılara ücretsiz olan Grok’a istediğiniz soruyu sorabilir, istediğiniz görseli yapay zekadan çizmesini isteyebilirsiniz.

Grok’a kullanıcıların kimi çizdirdiği görsellere “Bir araya gelemez” denilenleri bir araya getirtti kimisi de hayallerini resmettirdi. Peki, Grok nedir? Grok nasıl kullanılır? Grok’ta yapay zeka fotoğrafı nasıl oluşturulur?