Grok Nasıl Kullanılır? X'in Yapay Zekası Grok'ta Fotoğraf Nasıl Oluşturulur?
Grok Nasıl Kullanılır? X'in Yapay Zekası Grok'ta Fotoğraf Nasıl Oluşturulur?
Elon Musk’ın ChatGPT’ye rakip olarak geliştirdiği yapay zeka Grok, X (Twitter) kullanıcılarının ücretsiz kullanımına sunuldu. X platformuna bağlı olarak kullanılan Grok, bir süre önce sadece ‘premium aboneler’ tarafından kullanılıyordu. Şimdi tüm kullanıcılara ücretsiz olan Grok’a istediğiniz soruyu sorabilir, istediğiniz görseli yapay zekadan çizmesini isteyebilirsiniz.
Grok’a kullanıcıların kimi çizdirdiği görsellere “Bir araya gelemez” denilenleri bir araya getirtti kimisi de hayallerini resmettirdi. Peki, Grok nedir? Grok nasıl kullanılır? Grok’ta yapay zeka fotoğrafı nasıl oluşturulur?
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X'in (Twitter) bir süre önce sadece 'premium aboneleri'nin kullanımına sunduğu yapay zeka Grok, tüm kullanıcılar için ücretsiz oldu. Premium aboneler, Grok'a sınırsız ulaşabiliyor; ancak ücret ödemeyen kullanıcılar, Grok'ta sınırlı bir şekilde faydalanıyor. Kullanıcılar, Grok'a istediği soruyu sorabiliyor; hatta hayallerini resmettiriyor, eğlenceli görseller çizdiriyor.
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"Grok Nedir?"
"Grok Nasıl Kullanılır?"
Grok'ta Yapay Zeka Fotoğrafı Nasıl Oluşturulur?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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