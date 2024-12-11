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Grok Nasıl Kullanılır? X'in Yapay Zekası Grok'ta Fotoğraf Nasıl Oluşturulur?

Grok Nasıl Kullanılır? X'in Yapay Zekası Grok'ta Fotoğraf Nasıl Oluşturulur?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.12.2024 - 12:48

Elon Musk’ın ChatGPT’ye rakip olarak geliştirdiği yapay zeka Grok, X (Twitter) kullanıcılarının ücretsiz kullanımına sunuldu. X platformuna bağlı olarak kullanılan Grok, bir süre önce sadece ‘premium aboneler’ tarafından kullanılıyordu. Şimdi tüm kullanıcılara ücretsiz olan Grok’a istediğiniz soruyu sorabilir, istediğiniz görseli yapay zekadan çizmesini isteyebilirsiniz. 

Grok’a kullanıcıların kimi çizdirdiği görsellere “Bir araya gelemez” denilenleri bir araya getirtti kimisi de hayallerini resmettirdi. Peki, Grok nedir? Grok nasıl kullanılır? Grok’ta yapay zeka fotoğrafı nasıl oluşturulur?

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X'in (Twitter) bir süre önce sadece 'premium aboneleri'nin kullanımına sunduğu yapay zeka Grok, tüm kullanıcılar için ücretsiz oldu. Premium aboneler, Grok'a sınırsız ulaşabiliyor; ancak ücret ödemeyen kullanıcılar, Grok'ta sınırlı bir şekilde faydalanıyor. Kullanıcılar, Grok'a istediği soruyu sorabiliyor; hatta hayallerini resmettiriyor, eğlenceli görseller çizdiriyor.

X'in (Twitter) bir süre önce sadece 'premium aboneleri'nin kullanımına sunduğu yapay zeka Grok, tüm kullanıcılar için ücretsiz oldu. Premium aboneler, Grok'a sınırsız ulaşabiliyor; ancak ücret ödemeyen kullanıcılar, Grok'ta sınırlı bir şekilde faydalanıyor. Kullanıcılar, Grok'a istediği soruyu sorabiliyor; hatta hayallerini resmettiriyor, eğlenceli görseller çizdiriyor.

X'te son günlerde kullanıcılar, Grok'a çizdirdiği akıl dışı görselleri paylaşmaya başladı. Kimisi kendisini dünyanın en ünlü insanlarla yan yana getirdi; kimisi bir araya gelmez denilen tanınmış kişileri ve siyasileri adeta 'kanka' yaptı. 

Peki, Grok nedir? Grok nasıl kullanılır? Grok’ta yapay zeka fotoğrafı nasıl oluşturulur?

"Grok Nedir?"

"Grok Nedir?"

Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, sahibi olduğu X'te ChatGPT'ye rakip olarak Grok'u geliştirdi. Geçen yıl piyasaya sürülen Grok, bir süre öncesine kadar sadece premium abonelere hizmet veriyordu. Kullanıcılar yapay zekaya istediklerini sorabiliyor, istedikleri görseli çizdirebiliyordu.

Şimdi ise Grok, tüm kullanıcılar için ücretsiz oldu. Premium üye olmayanlar Grok'a her iki saatte yalnızca 10 mesaj gönderebiliyor. Hesabın ise en az yedi gün önce açılmış olması gerekiyor.

"Grok Nasıl Kullanılır?"

"Grok Nasıl Kullanılır?"

İlk olarak sol tarafta bulunan 'Grok' seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Tıkladıktan sonra yapay zeka ekranı açılıyor ve sizi ne yapmak istediğiniz konusunda yönlendiriyor. Günün en çok okunan haberlerine ulaşabilir, kişisel olarak yardım alabilirsiniz.

Arama kısmına istediğiniz soruyu sorduğunuz zaman, Grok size saniyeler içerisinde yanıt verecektir. Ancak yapay zeka, her ihtimale karşı sizi 'Grok hata yapabilir. Verdiği çıktıları doğrulayın' sözüyle uyarıyor.

Grok'ta Yapay Zeka Fotoğrafı Nasıl Oluşturulur?

Grok'ta Yapay Zeka Fotoğrafı Nasıl Oluşturulur?

Grok'ta istediğiniz talimatlar doğrultusunda birbirinden eğlenceli görseller çizdirebilirsiniz. Hayallerinizi resmedebilir, hayalinizdeki kişi ve yere anında kendinizi yerleştirebilirsiniz. 

Bunun için Grok arama motoruna çizmesini istediğinizi görseli özetlemeniz ve 'Görsel oluştur' demeniz yeterli.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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