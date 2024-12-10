WhatsApp'ın Yanıtlanmayan Mesajlar İçin Hatırlatıcı Gönderme Özelliği Kullanıcıları İkiye Böldü
WhatsApp'ın Yanıtlanmayan Mesajlar İçin Hatırlatıcı Gönderme Özelliği Kullanıcıları İkiye Böldü
WhatsApp kullanıcılarının sık iletişimde olduğu kişilerin mesajlarını yanıtlamayı unutmalarını önlemek için yeni bir özellik getiriyor. Test aşamasındaki bu özellik mesajlar okunmadan bırakıldığında hatırlatıcı bildirimleri gönderiyor. WhatsApp hatırlatıcıları otomatik olarak devreye sokacak. Peki bu özellik hakkında kullanıcılar ne diyor? İşte Twitter kullanıcılarından gelen yorumlar...
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla bir yenilik daha ekliyor. Uygulama sık etkileşimde bulunduğunuz kişilerin mesajlarına dönüş yapmayı unuttuğunuzda otomatik olarak hatırlatıcı bildirimleri gönderecek.
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Bu özellik WhatsApp’ın test aşamasındaki yeni fonksiyonlarından biri olarak mesajları okumadan bıraktığınızda devreye girecek. Ancak değişiklik bazı kullanıcılar tarafından beğenilmedi.
Özellikle Twitter (X) kullanıcıları yeni özellik hakkında ikiye bölündü. Kimi hatırlatıcı özelliğini gereksiz bulurken kimi ise işine yarayabileceğini söyledi. Bakalım kim neler demiş:
Ghostingi bitirecek özellik.
Yeni bahaneler yükleniyor...
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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