onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
WhatsApp'ın Yanıtlanmayan Mesajlar İçin Hatırlatıcı Gönderme Özelliği Kullanıcıları İkiye Böldü

WhatsApp'ın Yanıtlanmayan Mesajlar İçin Hatırlatıcı Gönderme Özelliği Kullanıcıları İkiye Böldü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.12.2024 - 11:14

WhatsApp kullanıcılarının sık iletişimde olduğu kişilerin mesajlarını yanıtlamayı unutmalarını önlemek için yeni bir özellik getiriyor. Test aşamasındaki bu özellik mesajlar okunmadan bırakıldığında hatırlatıcı bildirimleri gönderiyor. WhatsApp hatırlatıcıları otomatik olarak devreye sokacak. Peki bu özellik hakkında kullanıcılar ne diyor? İşte Twitter kullanıcılarından gelen yorumlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla bir yenilik daha ekliyor. Uygulama sık etkileşimde bulunduğunuz kişilerin mesajlarına dönüş yapmayı unuttuğunuzda otomatik olarak hatırlatıcı bildirimleri gönderecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla bir yenilik daha ekliyor. Uygulama sık etkileşimde bulunduğunuz kişilerin mesajlarına dönüş yapmayı unuttuğunuzda otomatik olarak hatırlatıcı bildirimleri gönderecek.

Bu özellik WhatsApp’ın test aşamasındaki yeni fonksiyonlarından biri olarak mesajları okumadan bıraktığınızda devreye girecek. Ancak değişiklik bazı kullanıcılar tarafından beğenilmedi.

Bu özellik WhatsApp’ın test aşamasındaki yeni fonksiyonlarından biri olarak mesajları okumadan bıraktığınızda devreye girecek. Ancak değişiklik bazı kullanıcılar tarafından beğenilmedi.

Özellikle Twitter (X) kullanıcıları yeni özellik hakkında ikiye bölündü. Kimi hatırlatıcı özelliğini gereksiz bulurken kimi ise işine yarayabileceğini söyledi. Bakalım kim neler demiş:

Özellikle Twitter (X) kullanıcıları yeni özellik hakkında ikiye bölündü. Kimi hatırlatıcı özelliğini gereksiz bulurken kimi ise işine yarayabileceğini söyledi. Bakalım kim neler demiş:

Ghostingi bitirecek özellik.

Ghostingi bitirecek özellik.
twitter.com

Yeni bahaneler yükleniyor...

Yeni bahaneler yükleniyor...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

🥲

🥲
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın