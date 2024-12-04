YouTube Yıllık Özetini Yayınladı: Yılın En Popüler İçerik Üreticileri ve Şarkıları Belli Oldu

Koca bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanırken müzik platformları da bir yıllık özetlerini yayınlamaya başladı. Dünyaca en çok kullanıcıya sahip platformlardan biri olan YouTube hem müzik uygulamasının listesini de içerik tarafının listesini yayınladı. Globalde en çok dinlenen şarkılar, en çok izlenen içerik üreticileri bu listeyle belli oldu.

ABD'nin en çok dinlenen şarkıları ve en çok izlenen içerik üreticilerinin yayınlandığı listeyle, dünya çapındaki trendleri tahmin etmek de mümkün.

Gelin, listeye detaylı bir şekilde bakalım.

Kaynak: YouTube