YouTube Yıllık Özetini Yayınladı: Yılın En Popüler İçerik Üreticileri ve Şarkıları Belli Oldu
YouTube Yıllık Özetini Yayınladı: Yılın En Popüler İçerik Üreticileri ve Şarkıları Belli Oldu
Koca bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanırken müzik platformları da bir yıllık özetlerini yayınlamaya başladı. Dünyaca en çok kullanıcıya sahip platformlardan biri olan YouTube hem müzik uygulamasının listesini de içerik tarafının listesini yayınladı. Globalde en çok dinlenen şarkılar, en çok izlenen içerik üreticileri bu listeyle belli oldu.
ABD'nin en çok dinlenen şarkıları ve en çok izlenen içerik üreticilerinin yayınlandığı listeyle, dünya çapındaki trendleri tahmin etmek de mümkün.
Gelin, listeye detaylı bir şekilde bakalım.
Kaynak: YouTube
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2024 yılının sonlarına yaklaşmamızla popüler uygulamalar da bir yıllık trendleri açıklamaya başladı.
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Spotify Wrapped merakla beklenirken YouTube bu sene erkenci davrandı ve 2024 yılının trendler listesini yayınladı.
İşte, YouTube 2024 yılı 'Top İçerik Üreticileri' listesi;
YouTube 2024 yılı 'Top şarkıları' listesi ise bu şekilde;
2024'te ABD'nin YouTube'da en çok aradığı konu başlıkları ise bu şekilde;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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