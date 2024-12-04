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YouTube Yıllık Özetini Yayınladı: Yılın En Popüler İçerik Üreticileri ve Şarkıları Belli Oldu

YouTube Yıllık Özetini Yayınladı: Yılın En Popüler İçerik Üreticileri ve Şarkıları Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 11:55

Koca bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanırken müzik platformları da bir yıllık özetlerini yayınlamaya başladı. Dünyaca en çok kullanıcıya sahip platformlardan biri olan YouTube hem müzik uygulamasının listesini de içerik tarafının listesini yayınladı. Globalde en çok dinlenen şarkılar, en çok izlenen içerik üreticileri bu listeyle belli oldu. 

ABD'nin en çok dinlenen şarkıları ve en çok izlenen içerik üreticilerinin yayınlandığı listeyle, dünya çapındaki trendleri tahmin etmek de mümkün.

Gelin, listeye detaylı bir şekilde bakalım.

Kaynak: YouTube

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2024 yılının sonlarına yaklaşmamızla popüler uygulamalar da bir yıllık trendleri açıklamaya başladı.

2024 yılının sonlarına yaklaşmamızla popüler uygulamalar da bir yıllık trendleri açıklamaya başladı.

'Spotify Wrapped, Apple Music Replay, YouTube Music Recap ve Amazon Music Delivered' isimli listeler sayesinde kullanıcılar, bir yılda dinledikleri şarkıların, izledikleri içerik üreticilerinin bir özetini görebiliyor.

Spotify Wrapped merakla beklenirken YouTube bu sene erkenci davrandı ve 2024 yılının trendler listesini yayınladı.

Spotify Wrapped merakla beklenirken YouTube bu sene erkenci davrandı ve 2024 yılının trendler listesini yayınladı.

Ülke ülke yayınlanan detaylı listede, en çok da ABD'nin listesi dikkatleri çekti. Büyük bir ihtimalle, ABD'nin trendler listesine giren isimler, tüm dünyada da birinciliğe yerleşmiştir çünkü!

İşte, YouTube 2024 yılı 'Top İçerik Üreticileri' listesi;

İşte, YouTube 2024 yılı 'Top İçerik Üreticileri' listesi;

  • MrBeast

  • Stokes Twins

  • UR · Cristiano

  • CaseOh

  • Zack D. Films

  • Nick DiGiovanni

  • Jordan Matter

  • Mark Rober

  • The Trench Family

  • Camilla Araujo

*Listede ABD verileri dikkate alınmıştır.

YouTube 2024 yılı 'Top şarkıları' listesi ise bu şekilde;

YouTube 2024 yılı 'Top şarkıları' listesi ise bu şekilde;

  • Kendrick Lamar - Not Like Us

  • Teddy Swims - Lose Control

  • Benson Boone - Beautiful Things

  • Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

  • GloRilla, Megan Thee Stallion - Wanna Be

  • Tommy Richman - MILLION DOLLAR BABY

  • Luis R Conriquez, Netón Vega - Si No Quieres No

  • Xavi - La Diabla

  • Future, Metro Boomin, Kendrick Lamar - Like That

  • Post Malone - I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)

*Listede ABD verileri dikkate alınmıştır.

2024'te ABD'nin YouTube'da en çok aradığı konu başlıkları ise bu şekilde;

2024'te ABD'nin YouTube'da en çok aradığı konu başlıkları ise bu şekilde;

  • 2024 ABD seçimleri

  • Kendrick Lamar

  • Sean Combs Skandalı

  • Jujutsu Kaisen

  • Amazing Digital Circus

  • Hazbin Hotel

  • Dress to Impress

  • Deadpool & Wolverine

  • Sabrina Carpenter

  • Helldivers 2

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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