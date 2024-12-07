2024 Yılı Teknoloji Açısından Nasıl Geçti? Bu Yıl Bizi En Çok Şaşırtan Teknolojik Gelişmeleri Derledik!
2024 Yılı Teknoloji Açısından Nasıl Geçti? Bu Yıl Bizi En Çok Şaşırtan Teknolojik Gelişmeleri Derledik!
Teknolojinin hızına yetişmek neredeyse mümkün değil. Her gün yeni bir gelişmeyle uyanabiliyor, ''Vay arkadaş, adamlar neler yapıyor?'' sözleriyle iç geçirebiliyoruz. 2024 yılı da teknoloji açısından oldukça doyurucu geçti. Yapay zekayla birlikte teknoloji çok daha ilginç bir noktaya evrildi.
Biz de 2024'te hayretler içerisinde izlediğimiz birbirinden güzel gelişmeleri derledik. Bakalım, bu yıl bizi en çok hangi teknolojik gelişmeler şaşırtmış...
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1. Tesla'nın İnsansı Robotu: Optimus Gen 2
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2. Kanseri Teşhis Edebilen Yeni Yapay Zeka Modeli: CHIEF
3. Dünyanın İlk Öğretmensiz Okulu
4. Çin'in Yapay Zeka Üretimi Doktorları
5. Sürücü, Pedal ve Direksiyon Olmadan Çalışan Robotaksi: Cybercab
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6. Televizyonda Yeni Dönem: Transparan TV
7. ChatGPT-4o
8. Google'ın ChatGPT'ye Rakip Yapay Zeka Aracı: Gemini
9. Dünyanın İlk %100 Silikon Anotlu Bataryası
10. Otomobillere ChatGPT Entegrasyonu
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11. Sizi Takip Edebilen Akıllı Dock: Auto-Tracking Stand Pro
Nihayet listemizin sonuna geldik. Sizce bu yıl teknoloji açısından nasıl geçti? Sizi en çok şaşırtan teknolojik gelişme hangisiydi? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!
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