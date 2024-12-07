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2024 Yılı Teknoloji Açısından Nasıl Geçti? Bu Yıl Bizi En Çok Şaşırtan Teknolojik Gelişmeleri Derledik!

2024 Yılı Teknoloji Açısından Nasıl Geçti? Bu Yıl Bizi En Çok Şaşırtan Teknolojik Gelişmeleri Derledik!

2024enler
Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
07.12.2024 - 15:26

Teknolojinin hızına yetişmek neredeyse mümkün değil. Her gün yeni bir gelişmeyle uyanabiliyor, ''Vay arkadaş, adamlar neler yapıyor?'' sözleriyle iç geçirebiliyoruz. 2024 yılı da teknoloji açısından oldukça doyurucu geçti. Yapay zekayla birlikte teknoloji çok daha ilginç bir noktaya evrildi.

Biz de 2024'te hayretler içerisinde izlediğimiz birbirinden güzel gelişmeleri derledik. Bakalım, bu yıl bizi en çok hangi teknolojik gelişmeler şaşırtmış...

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1. Tesla'nın İnsansı Robotu: Optimus Gen 2

1. Tesla'nın İnsansı Robotu: Optimus Gen 2

Yıllardır ''Robotlar dünyayı ele geçirecek'' temalı komplo teorilerini duyuyoruz. Ancak Tesla'nın tanıttığı bu yeni nesil robot, gerçekten tüyler ürpertici cinsten. Zira Optimus Gen 2'nin marifetleri saymakla bitmiyor.

Lansmanda “Çocuklarınıza bakıcılık dahil aklınıza gelen her şeyi yapabilir.” sözleriyle anlatılan Optimus; köpeğinizi gezdirebiliyor, ev için alışveriş yapabiliyor, yiyecek içecek servis edebiliyor ve evdeki diğer ihtiyaçlarla da rahatlıkla ilgilenebiliyor. Oldukça şaşırtıcı, değil mi? Bizce de öyle.

2. Kanseri Teşhis Edebilen Yeni Yapay Zeka Modeli: CHIEF

2. Kanseri Teşhis Edebilen Yeni Yapay Zeka Modeli: CHIEF

Yapay zekanın sağlık alanında kullanılmaya başlaması bizi mutlu eden gelişmeler arasında başı çekiyor. Harvard Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, devrim yaratma potansiyeli olan bir yapay zeka aracı geliştirdi. Bu yapay zeka aracı, 2024 yılında bizi en çok şaşırtan teknolojik gelişmelerden biriydi.

Zira CHIEF adı verilen bu model, kanseri teşhis edebiliyor, doğru tedavi seçeneği konusunda rehberlik edebiliyor ve birden fazla kanser türünde hayatta kalma oranını tahmin edebiliyor.

Detaylar için sizi şöyle alalım👇

3. Dünyanın İlk Öğretmensiz Okulu

3. Dünyanın İlk Öğretmensiz Okulu

Yapay zeka daha ne kadar ileriye gidebilir, bilmiyoruz. Zira öyle gelişmeler yaşanıyor ki ''Bu kadarına da pes'' demekten kendimizi alamıyoruz. Dünyanın ilk öğretmensiz okulu da bizi bu yıl en çok şaşırtan gelişmeler arasındaydı. 

İngiltere'de özel bir kolej olan David Game College, bu seneki eğitim öğretim döneminde, öğretmenin olmadığı, öğrencilerin yalnızca yapay zeka ile eğitim aldığı bir sınıf açtı. Bu teknolojinin giderek yayılacağını ve yapay zekanın eğitim dünyasında da bir devrim yaratacağını tahmin etmek çok da zor olmasa gerek.

4. Çin'in Yapay Zeka Üretimi Doktorları

4. Çin'in Yapay Zeka Üretimi Doktorları

Çin, teknoloji alanındaki atılımlarıyla adını duyurmaya devam ediyor. Bu yıl yaşanan bir gelişmeyle birlikte Çin, dünyanın ilk yapay zeka hastanesini hizmete açtı. Hastanede yapay zeka üretimi 14 doktor da işe başladı. 

Bu doktorların birkaç gün içinde 10 bin hastayı tedavi edebildiği söyleniyor. Özellikle yapay zekanın robotik cerrahi ile birleştiğinde neler yapabileceğini düşündükçe şaşırmamak elde değil!

5. Sürücü, Pedal ve Direksiyon Olmadan Çalışan Robotaksi: Cybercab

5. Sürücü, Pedal ve Direksiyon Olmadan Çalışan Robotaksi: Cybercab

Taksilerin (Daha doğrusu taksicilerin), bizim ülkemizde ne kadar büyük sorunlara yol açtığını anlatmaya gerek yok. İşte, önümüzde taksicilerin belki de hiç olmayacağı bir gelecek var. Nasıl mı? Tabii ki Cybercab sayesinde!

Tesla'nın bu konuda yaptığı atılım hayranlık verici. Firma, tamamen otonom çalışan bir robotaksiyi bu yıl duyurdu. Peki, bunun alametifarikası nedir? Efendim, Cybercab adı verilen bu robotakside direksiyon ve pedal yok. Hele sürücüye hiç gerek yok. Araç tamamen otonom bir şekilde kendi çalışıyor. Gel de şaşırma!

Tesla Cybercab'in detayları için şöyle buyurun👇

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6. Televizyonda Yeni Dönem: Transparan TV

6. Televizyonda Yeni Dönem: Transparan TV

LG, CES 2024'te OLED Signature T adı verilen transparan TV teknolojisini tanıttı. 77 inç boyutundaki bu televizyon, uzaktan kumandadaki bir düğme aracılığıyla şeffaf ve normal OLED ekran arasında geçiş yapabilme olanağı sunuyor. 

Şeffaf ekranın arkasında kontrast film bulunuyor ve uzaktan kumandada basacağınız düğme ile bu filmi kaldırarak TV’yi normal bir OLED ekran gibi kullanmak mümkün hale geliyor. Açıkçası, televizyona başka bir boyut kazandıran bu teknolojik gelişme de bizi oldukça şaşırttı.

7. ChatGPT-4o

7. ChatGPT-4o

Teknoloji dünyasında bir inanılmaz gelişme daha bu yıl yaşandı. ChatGPT ile tüm dünyayı kasıp kavuran OpenAI, yapay zeka aracına getirdiği yeni güncellemeyi duyurdu. GPT-4o güncellemesi ile yapay zekanın sesli sohbetlerde gerçek bir insan gibi diyalog kurabildiğini gördük. 

Aynı zamanda simultane tercüme ve bunun gibi birçok konuda inanılmaz gelişmeler vadetti OpenAI. Bu gelişme de bu yıl bizi en çok şaşırtan teknolojik gelişmeler arasındaydı.

8. Google'ın ChatGPT'ye Rakip Yapay Zeka Aracı: Gemini

8. Google'ın ChatGPT'ye Rakip Yapay Zeka Aracı: Gemini

ChatGPT'nin başarısının ardından kolları sıvayan Google, Gemini adı verdiği kendi yapay zeka aracını kullanıcıların beğenisine sundu. Önceden ''Bard'' adıyla bilinen bu teknoloji, Google'ı yapay zeka rekabetinde önemli bir oyuncu haline getirebilir.

9. Dünyanın İlk %100 Silikon Anotlu Bataryası

9. Dünyanın İlk %100 Silikon Anotlu Bataryası

Lityum seramik bataryaların geliştirilmesi ve üretimi konusunda uzmanlaşmış olan ProLogium Technology bir ilki gerçekleştirdi. Firma, dünyanın ilk %100 silikon kompozit anot bataryasını tanıttı.Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan bu yenilik, elektrikli otomobil dünyasında devrim yaratmayı vadediyor.

Tamamen silikon anot bileşimli bu batarya, enerji yoğunluğu ve hızlı şarj performansı açısından önemli bir ilerleme kaydetmiş durumda. Yapılan bu bataryanın elektrikli araç endüstrisinde oyunun kurallarını yeni baştan yazabileceği söyleniyor.

10. Otomobillere ChatGPT Entegrasyonu

10. Otomobillere ChatGPT Entegrasyonu

Otomobil dünyasında önemli bir atılım gerçekleştiren Volkswagen, ChatGPT entegrasyonu ile yapay zeka trendine katılacağını duyurdu. Firmanın ürettiği Tiguan, Golf ve Passat gibi otomobillerde artık ChatGPT kullanılabilecek. Bu özelliğin ilk olarak Avrupa'ya geleceği firma tarafından açıklandı.

Peki, ne işe yarıyor bu ChatGPT entegrasyonu? Bu gelişmenin ardındaki asıl amaç, araç sahiplerinin otomobilleriyle daha doğal iletişim kurmalarını sağlamak ve IDA araç içi sesli asistanını güçlendirmek. Bu entegrasyonla birlikte klimayı açma ve soğutma gibi temel otomobil fonksiyonlarını kontrol etmenin yanı sıra, genel bilgi sorularını cevaplama imkanı da sunuluyor.

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11. Sizi Takip Edebilen Akıllı Dock: Auto-Tracking Stand Pro

11. Sizi Takip Edebilen Akıllı Dock: Auto-Tracking Stand Pro

Bu bir kablosuz şarj standı. Ancak sabit duran modellerden değil bu. Esas özelliği kamerada hareketlerinizi takip edebiliyor olması... Belkin adlı firma tarafından duyurulan Auto-Tracking Stand Pro, siz bir odada hareket ederken sizi takip etmek için dönüp eğilebilme kapasitesi olan bir kablosuz şarj standı olarak öne çıkıyor. Bu gelişme, daha çok sosyal medyada içerik üreten profesyonelleri ve sıklıkla görüntülü görüşme yapan kişileri ilgilendiriyor.

Nihayet listemizin sonuna geldik. Sizce bu yıl teknoloji açısından nasıl geçti? Sizi en çok şaşırtan teknolojik gelişme hangisiydi? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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