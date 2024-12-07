2024 Yılı Teknoloji Açısından Nasıl Geçti? Bu Yıl Bizi En Çok Şaşırtan Teknolojik Gelişmeleri Derledik!

Teknolojinin hızına yetişmek neredeyse mümkün değil. Her gün yeni bir gelişmeyle uyanabiliyor, ''Vay arkadaş, adamlar neler yapıyor?'' sözleriyle iç geçirebiliyoruz. 2024 yılı da teknoloji açısından oldukça doyurucu geçti. Yapay zekayla birlikte teknoloji çok daha ilginç bir noktaya evrildi.

Biz de 2024'te hayretler içerisinde izlediğimiz birbirinden güzel gelişmeleri derledik. Bakalım, bu yıl bizi en çok hangi teknolojik gelişmeler şaşırtmış...