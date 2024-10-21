Tıp Dünyasında Devrim Niteliğinde Gelişme: Kanseri Teşhis Edebilen Yapay Zeka Modeli Geliştirildi!
Tıp Dünyasında Devrim Niteliğinde Gelişme: Kanseri Teşhis Edebilen Yapay Zeka Modeli Geliştirildi!
Yapay zekanın hayatımıza katacağı avantajlar ve dezavantajlar büyük bir tartışma konusuyken, bu alanda yaşanan devrim niteliğinde gelişmeler devam ediyor. Son güzel örneği ise tıp dünyasından... Harvard Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, devrim yaratma potansiyeli olan bir yapay zeka aracı geliştirdi.
ChatGPT benzeri bu model, kanseri teşhis edebiliyor, doğru tedavi seçeneği konusunda rehberlik edebiliyor ve birden fazla kanser türünde hayatta kalma oranını tahmin edebiliyor.
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CHIEF adı verilen bu yeni yapay zeka modelinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, kanser teşhisinde olağanüstü seviyede başarılı olması.
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Araştırma ekibinin Nature dergisinde yayımladığı çalışmaya göre bu model, 19 farklı kanser türü için çeşitli testlerden geçirildi ve yüzde 96’ya varan doğruluk oranlarına ulaştı.
Sistem, 24 farklı hastaneden toplanan 20 binden fazla görüntü üzerinde test edildi. CHIEF, özellikle bazı kanser türlerini, örneğin tiroid kanserindeki BRAF gen mutasyonunu yüzde 89, baş ve boyun kanserlerindeki NTRK1 gen mutasyonunu ise yüzde 91 doğrulukla tespit edebildi.
Harvard Tıp Fakültesi’nde görev yapan Dr. Kun-Hsing Yu liderliğindeki ekip, bu sistemin sadece teşhisle sınırlı kalmadığını belirtiyor. Geliştirilen bu yeni modelin, aynı zamanda hastaların yaşam beklentisini öngörebildiği ve tedaviye nasıl yanıt vereceklerini tahmin edebildiği söyleniyor.
CHIEF, tümör dokusunun dijital görüntülerini inceleyerek kanser hücrelerini tespit ederken mevcut yapay zeka araçlarına kıyasla çok daha kapsamlı bir analiz sunuyor. Ayrıca modelin çarpıcı diğer özelliklerinden biri de tümörün genetik yapısını tahmin edebilme yeteneği.
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Yapay zekanın sağlık alanında böyle girişimlerle karşımıza çıkması, tüm insanlık için önemli bir gelişme olarak kabul edilebilir. Zira bildiğiniz gibi kanserle mücadele eden birçok hasta ve hasta yakını var. Dileğimiz, bu modelin daha da fazla gelişip tıp dünyasında gerçekten de vadettiği gibi bir devrim yaratması.
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