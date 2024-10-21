Tıp Dünyasında Devrim Niteliğinde Gelişme: Kanseri Teşhis Edebilen Yapay Zeka Modeli Geliştirildi!

Yapay zekanın hayatımıza katacağı avantajlar ve dezavantajlar büyük bir tartışma konusuyken, bu alanda yaşanan devrim niteliğinde gelişmeler devam ediyor. Son güzel örneği ise tıp dünyasından... Harvard Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, devrim yaratma potansiyeli olan bir yapay zeka aracı geliştirdi.

ChatGPT benzeri bu model, kanseri teşhis edebiliyor, doğru tedavi seçeneği konusunda rehberlik edebiliyor ve birden fazla kanser türünde hayatta kalma oranını tahmin edebiliyor.

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