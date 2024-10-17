180 Bin Dolardan Alıcısı Olabilir: İnsansı Robotun Yaptığı Sanat Tablosu Açık Artırmada Satılacak
180 Bin Dolardan Alıcısı Olabilir: İnsansı Robotun Yaptığı Sanat Tablosu Açık Artırmada Satılacak
Ai-Da isimli sanatçı insansı robotun yaptığı tablo, 180 bin dolardan alıcı bulacak. Ai-Da, ünlü matematikçi ve bilgisayar bilimcisi Alan Turing'in 'AI God' adlı tablosunu kendi elleriyle yaptı. Ai-Da için 'Robot Vincent Van Gogh' da deniyor.
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Teknolojinin gelişmesine ayak uydurmak epey bi' zor. Sizlerin de tahmin edebileceği gibi yapay zeka ile birlikte robotların da büyük bir gelişme kaydetmesi aslında geleceğe yönelik bir umut oluyor.
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Sizi şimdi de Ai-Da isimli bu insansı robot ile tanıştıralım. Kendisi, günümüzün Vincent Van Gogh'u diyebiliriz. Fakat onun robot versiyonu daha çok.
On parmağında adeta on marifet olan Ai-Da, ünlü matematikçi ve bilgisayar bilimcisi Alan Turing'in "AI God" adlı tablosunu kendi hidrolik güçle çalışan elleriyle yaptı.
Ai-Da, kameralarla ve insanlarla iletişim kurmasını ve şiir yazmasını sağlayan bir yapay zeka dil modeliyle donatılmış durumda.
Sotheby's NFT ve dijital sanat bölümü başkanı Michael Bouhanna, Çarşamba günü The Post'a yaptığı açıklamada, "Ai-Da'nın portresi, bugün sanatsal yaratımın sınırlarını zorlayan en ileri düzeydeki eserlerden bir seçkiye katılıyor," ifadelerini kullandı.
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İnsan formunda tasarlanan bu makine, şık bir küt saç kesimi, tulumu, robotik kolları ve gerçekçi bir yüze sahip.
Sotheby's, tarihinde ilk kez bir insansı robotun yaptığı bir tabloyu açık artırmaya çıkaracak ve bu eserin 180.000 dolara kadar alıcı bulması bekleniyor.
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