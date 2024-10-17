180 Bin Dolardan Alıcısı Olabilir: İnsansı Robotun Yaptığı Sanat Tablosu Açık Artırmada Satılacak

Ai-Da isimli sanatçı insansı robotun yaptığı tablo, 180 bin dolardan alıcı bulacak. Ai-Da, ünlü matematikçi ve bilgisayar bilimcisi Alan Turing'in 'AI God' adlı tablosunu kendi elleriyle yaptı. Ai-Da için 'Robot Vincent Van Gogh' da deniyor.

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