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16 Ekim İtibarıyla Aşkta Yüzü Gülecek ve Sonsuza Dek Mutlu Olacak Burçlar

16 Ekim İtibarıyla Aşkta Yüzü Gülecek ve Sonsuza Dek Mutlu Olacak Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 23:27

Hazır havalar soğuyorken bazılarımız uzun ilişkiye tam takır hazır. Fakat yarından itibaren uzun süredir aşkta yüzü gülmeyen üç burç için roller tamamen değişiyor. 16 Ekim itibarıyla aşkta yüzü gülecek olan burçlar hangileri?

Kaynak: https://www.yourtango.com/2024378635/...
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Birçok kişi gerçek aşkı bulmaya çalışsa da nafile! Retro, ay tutulması vesaire derken aşk dünyasında bir o yana bir bu yana savruluyoruz.

Fakat 16 Ekim itibarıyla bu 3 burç gerçek aşkı tadacak, çok ama çok mutlu olacak!

Bakalım o burçlar hangileriymiş?

İlk olarak Koçlar! Ay Koç burcundayken aşk için hareket etme zamanı!

Bugün yeni bir aşk ya da gerçek aşk vaat etmese de, mucizelere inanmak her zaman mümkün. Bugün, kafanızda hiçbir şüphe olmadan yeni bir bakış açısı kazanabilir, hayatınızdaki birinin gerçekten sizin gerçek aşkınız olabileceğini fark edebilirsiniz. Bu güzel fırsatı harekete geçirmeyi unutmayın; Ay Koç burcundayken, gerçek aşk için tam doğru yerdesiniz.

İkizler! Gerçek aşk, ilk başta imkânsız gibi görünse de, o özel kişiyi gördüğünüzde kalbiniz hızlanacak.

İkizler! Gerçek aşk, ilk başta imkânsız gibi görünse de, o özel kişiyi gördüğünüzde kalbiniz hızlanacak.

Ay’ın etkisiyle bu deneyimi daha başlangıç aşamasında yaşayacaksınız ve bu da heyecan verici. Genelde gerçek aşka mesafeli duruyorsanız da, bu sefer bunu kabul edip gelişmesine zaman tanıyacaksınız. Ay’ın büyüyen hilal evresindeki Koç burcu, gerçek aşkınızı size yavaş ama kesin bir şekilde sunuyor.

Ve son olarak... Yaylar! Biraz geriye dönüp baktığınızda, bir zamanlar tanıdığınız en romantik kişi olduğunuzu hatırlayacaksınız.

Zamanla, aşka dair biraz daha şüpheci ve karamsar bir hale geldiniz. Elbette, kalbiniz kırıldı ve sevgi dolu ilişkilerden uzaklaştınız, ama artık bu durum değişiyor.

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