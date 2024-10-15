16 Ekim İtibarıyla Aşkta Yüzü Gülecek ve Sonsuza Dek Mutlu Olacak Burçlar
16 Ekim İtibarıyla Aşkta Yüzü Gülecek ve Sonsuza Dek Mutlu Olacak Burçlar
Kaynak: https://www.yourtango.com/2024378635/...
Hazır havalar soğuyorken bazılarımız uzun ilişkiye tam takır hazır. Fakat yarından itibaren uzun süredir aşkta yüzü gülmeyen üç burç için roller tamamen değişiyor. 16 Ekim itibarıyla aşkta yüzü gülecek olan burçlar hangileri?
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Birçok kişi gerçek aşkı bulmaya çalışsa da nafile! Retro, ay tutulması vesaire derken aşk dünyasında bir o yana bir bu yana savruluyoruz.
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Fakat 16 Ekim itibarıyla bu 3 burç gerçek aşkı tadacak, çok ama çok mutlu olacak!
İlk olarak Koçlar! Ay Koç burcundayken aşk için hareket etme zamanı!
İkizler! Gerçek aşk, ilk başta imkânsız gibi görünse de, o özel kişiyi gördüğünüzde kalbiniz hızlanacak.
Ve son olarak... Yaylar! Biraz geriye dönüp baktığınızda, bir zamanlar tanıdığınız en romantik kişi olduğunuzu hatırlayacaksınız.
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