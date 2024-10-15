Kıskandık! Sevgilisinin Yaptığı Poğaçayı Profil Fotoğrafı Yapan Erkek Arkadaş "Allah'ım Nasip Et" Dedirtti

Farklı ilişki dinamikleri adeta 'Maşallah' çektiriyor. Fakat bu evreyi biz de görmemiştik. Bir kullanıcı, yaptığı poğaçanın erkek arkadaşı tarafından profil fotoğrafı yapıldığını paylaştı. Görenler 'Allah'ım nasip et' dedi.