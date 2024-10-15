Kıskandık! Sevgilisinin Yaptığı Poğaçayı Profil Fotoğrafı Yapan Erkek Arkadaş "Allah'ım Nasip Et" Dedirtti
Kıskandık! Sevgilisinin Yaptığı Poğaçayı Profil Fotoğrafı Yapan Erkek Arkadaş "Allah'ım Nasip Et" Dedirtti
Farklı ilişki dinamikleri adeta 'Maşallah' çektiriyor. Fakat bu evreyi biz de görmemiştik. Bir kullanıcı, yaptığı poğaçanın erkek arkadaşı tarafından profil fotoğrafı yapıldığını paylaştı. Görenler 'Allah'ım nasip et' dedi.
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Bazı ilişkiler var ki, hem gıptayla bakarken hem de 41 kere maşallah çekiyoruz.
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Öyle olacak ki, bir kullanıcı sevgilisiyle olan tatlı bir olayı paylaştı. Kız arkadaşının yaptığı poğaçalarıo profil fotoğrafı yapan erkek arkadaş, "Allah'ım nasip et" dedirtti.
E bize de mutluluklar dilemek düşer. Peki diğer kullanıcılar ne demiş?
Gelin beraber bakalım👇
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