Ünlü Astrolog Uyardı: İnsanların Gerçek Yüzlerini Ortaya Çıkaracak Döneme Giriyoruz

Ünlü astrolog Yasemin Koca, insanların gerçek yüzlerini göreceğimiz o döneme girdiğimizi vurguladı. 'Koç Dolunayı, her şeyi ortaya net bir şekilde çıkartacak.' ifadelerini kullanarak durumu açıklayan Koca'nın o tweet'i sosyal medyada gündem oldu.