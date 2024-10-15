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Ünlü Astrolog Uyardı: İnsanların Gerçek Yüzlerini Ortaya Çıkaracak Döneme Giriyoruz

Ünlü Astrolog Uyardı: İnsanların Gerçek Yüzlerini Ortaya Çıkaracak Döneme Giriyoruz

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 18:56

Ünlü astrolog Yasemin Koca, insanların gerçek yüzlerini göreceğimiz o döneme girdiğimizi vurguladı. 'Koç Dolunayı, her şeyi ortaya net bir şekilde çıkartacak.' ifadelerini kullanarak durumu açıklayan Koca'nın o tweet'i sosyal medyada gündem oldu.

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Astroloji yorumlarıyla bildiğimiz Yasemin Koca, belirli aralıklarla farklı önerilerde bulunuyor.

Astroloji yorumlarıyla bildiğimiz Yasemin Koca, belirli aralıklarla farklı önerilerde bulunuyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde "Yeniden başlıyoruz" diyerek bir gönderi paylaşmıştı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde "Yeniden başlıyoruz" diyerek bir gönderi paylaşmıştı.

Detayları burada paylaşmıştık:

Koca, şimdi de pişmanlık yaşamayacağımız günlerin ufukta olduğunu vurguladı: "Hayatınızda hep olsun diye istediğiniz ve olmuyor diyede üzüldüğünüz konuların,iyikide olmamış diyeceğiniz günler başladı..."

Koca, şimdi de pişmanlık yaşamayacağımız günlerin ufukta olduğunu vurguladı: "Hayatınızda hep olsun diye istediğiniz ve olmuyor diyede üzüldüğünüz konuların,iyikide olmamış diyeceğiniz günler başladı..."

"Uzaktan bakıldığında mükemmel gibi görülen insanların,dahada gerçek yüzleri ile karşılaşacaksınız..."

"Uzaktan bakıldığında mükemmel gibi görülen insanların,dahada gerçek yüzleri ile karşılaşacaksınız..."

"Koç Dolunayı, her şeyi ortaya net bir şekilde çıkartacak."

"Koç Dolunayı, her şeyi ortaya net bir şekilde çıkartacak."
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İşte o tweet👇

İşte o tweet👇
twitter.com

Diğer kullanıcıların yorumlarından birkaçı da şu şekildeydi:

Diğer kullanıcıların yorumlarından birkaçı da şu şekildeydi:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

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Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

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