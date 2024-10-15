Ünlü Astrolog Uyardı: İnsanların Gerçek Yüzlerini Ortaya Çıkaracak Döneme Giriyoruz
Ünlü Astrolog Uyardı: İnsanların Gerçek Yüzlerini Ortaya Çıkaracak Döneme Giriyoruz
Ünlü astrolog Yasemin Koca, insanların gerçek yüzlerini göreceğimiz o döneme girdiğimizi vurguladı. 'Koç Dolunayı, her şeyi ortaya net bir şekilde çıkartacak.' ifadelerini kullanarak durumu açıklayan Koca'nın o tweet'i sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Astroloji yorumlarıyla bildiğimiz Yasemin Koca, belirli aralıklarla farklı önerilerde bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde "Yeniden başlıyoruz" diyerek bir gönderi paylaşmıştı.
Koca, şimdi de pişmanlık yaşamayacağımız günlerin ufukta olduğunu vurguladı: "Hayatınızda hep olsun diye istediğiniz ve olmuyor diyede üzüldüğünüz konuların,iyikide olmamış diyeceğiniz günler başladı..."
"Uzaktan bakıldığında mükemmel gibi görülen insanların,dahada gerçek yüzleri ile karşılaşacaksınız..."
"Koç Dolunayı, her şeyi ortaya net bir şekilde çıkartacak."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o tweet👇
Diğer kullanıcıların yorumlarından birkaçı da şu şekildeydi:
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın