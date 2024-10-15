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Google, Yapay Zeka Projelerini Güçlendirmek İçin Nükleer Enerjiye Yatırım Yapmayı Planlıyor

Google, Yapay Zeka Projelerini Güçlendirmek İçin Nükleer Enerjiye Yatırım Yapmayı Planlıyor

Google Yapay Zeka
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 16:22

Google, yapay zeka için nükleer enerjiye yönelmeyi planlıyor. Yeni projeler ve operasyonları için bu adımı planlayan teknoloji devi, henüz bu projenin ne zaman hayata geçirileceği konusunda bilgi vermedi.

Kaynak: BBC

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Yapay zeka günümüzde en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Teknoloji devi Google da yapay zeka ile iş birliği yapmaya devam ediyor.

Yapay zeka günümüzde en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Teknoloji devi Google da yapay zeka ile iş birliği yapmaya devam ediyor.

Şimdi de Google, yapay zeka veri merkezlerinin enerji ihtiyacı nedeniyle küçük nükleer reaktörler kullanacak.

Şimdi de Google, yapay zeka veri merkezlerinin enerji ihtiyacı nedeniyle küçük nükleer reaktörler kullanacak.

Google bunun için Kairos Power isimli firma ile anlaşma imzaladı.

Google bunun için Kairos Power isimli firma ile anlaşma imzaladı.

Anlaşma ilk reaktörün 2030 yılına kadar, diğerlerinin ise 2035 yılına kadar kullanıma girmesini planlıyor.

BBC'nin haberine göre, iki şirket anlaşmanın maliyetini ya da nükleer santrallerin nerede kurulacağını henüz açıklamadı.

BBC'nin haberine göre, iki şirket anlaşmanın maliyetini ya da nükleer santrallerin nerede kurulacağını henüz açıklamadı.

Google'un Enerji ve İklim Sorumlusu Michael Terrell, yapay zeka teknolojilerinin giderek artan enerji ihtiyacına dikkat çekti. Terrell, yapay zekanın gelişimini desteklemek için yeni elektrik kaynaklarının devreye alınması gerektiğini belirtti.

Google'un Enerji ve İklim Sorumlusu Michael Terrell, yapay zeka teknolojilerinin giderek artan enerji ihtiyacına dikkat çekti. Terrell, yapay zekanın gelişimini desteklemek için yeni elektrik kaynaklarının devreye alınması gerektiğini belirtti.

Terrell 'Bu anlaşma enerji ihtiyaçlarının temiz ve güvenilir şekilde karşılanması için yeni teknolojileri hızlandırmamızı ve yapay zekanın potansiyelinin herkese açılmasını sağlıyor' ifadelerini kullandı.

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