Google, Yapay Zeka Projelerini Güçlendirmek İçin Nükleer Enerjiye Yatırım Yapmayı Planlıyor
Google, Yapay Zeka Projelerini Güçlendirmek İçin Nükleer Enerjiye Yatırım Yapmayı Planlıyor
Google, yapay zeka için nükleer enerjiye yönelmeyi planlıyor. Yeni projeler ve operasyonları için bu adımı planlayan teknoloji devi, henüz bu projenin ne zaman hayata geçirileceği konusunda bilgi vermedi.
Kaynak: BBC
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Yapay zeka günümüzde en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Teknoloji devi Google da yapay zeka ile iş birliği yapmaya devam ediyor.
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Şimdi de Google, yapay zeka veri merkezlerinin enerji ihtiyacı nedeniyle küçük nükleer reaktörler kullanacak.
Google bunun için Kairos Power isimli firma ile anlaşma imzaladı.
BBC'nin haberine göre, iki şirket anlaşmanın maliyetini ya da nükleer santrallerin nerede kurulacağını henüz açıklamadı.
Google'un Enerji ve İklim Sorumlusu Michael Terrell, yapay zeka teknolojilerinin giderek artan enerji ihtiyacına dikkat çekti. Terrell, yapay zekanın gelişimini desteklemek için yeni elektrik kaynaklarının devreye alınması gerektiğini belirtti.
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