Güvenlik Açığıymış! Hacklenen Robot Süpürgelerin Irkçı Küfürler Savurduğu İddia Edildi
Güvenlik Açığıymış! Hacklenen Robot Süpürgelerin Irkçı Küfürler Savurduğu İddia Edildi
Kaynak: https://www.abc.net.au/news/2024-10-1...
Hayatımızın bir parçası olan robot süpürgeler son zamanlarda en çok kullanılan ev aletlerinden bir tanesi. Fakat bir kullanıcı Çin menşeili bir robot süpürge markasının hacklendiğini ve küfürler savurduğunu iddia etti. Marka, bu hatanın Kasım ayında güncelleneceğini söyledi.
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Robot süpürgeler hayatımızı en çok kolaylaştıran ev aletlerinden bir tanesi. Hem uzaktan yönetilebilmesi hem de temizlik yaparken harcanılan eforu neredeyse sıfırlaması açısından sıkça tercih ediliyor.
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Fakat geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çin menşeili bir markaya ait robot süpürgenin hacklendiği ve "ırkçı küfürler" ettiği iddia edildi.
Minnesota'da yaşayan bir avukat, arızalanan süpürgesinin sesiyle televizyon izlediği sırada garip bir durumla karşılaştığını anlattı.
Avukat, cihazdan duyduğu seslerin bir çocuk ya da ergen tarafından geldiğini düşündüğünü belirtti. Ayrıca, bu kişilerin cihazdan cihaza geçerek ailelerle uğraşıyor olabileceğini de ifade etti.
ABC, bu olaylardan önce güvenlik uzmanlarının üretici firmayı uyararak, süpürgelerin kontrol edildiği uygulamalara sızmanın kolay olduğunu vurguladığını ortaya koydu.
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Bu ilk hacklenme olayı değil! Geçtiğimiz aylarda başka bir robot süpürge markasının hacklendiği ve evcil bir köpeği kovaladığı da iddia edilmişti.
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