Güvenlik Açığıymış! Hacklenen Robot Süpürgelerin Irkçı Küfürler Savurduğu İddia Edildi

Hayatımızın bir parçası olan robot süpürgeler son zamanlarda en çok kullanılan ev aletlerinden bir tanesi. Fakat bir kullanıcı Çin menşeili bir robot süpürge markasının hacklendiğini ve küfürler savurduğunu iddia etti. Marka, bu hatanın Kasım ayında güncelleneceğini söyledi.