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Bu da mı Sınıfsal? Zenginleştikçe Düğünlerin Daha Sade Olduğunu Söyleyen Kullanıcı Tartışma Yarattı

Bu da mı Sınıfsal? Zenginleştikçe Düğünlerin Daha Sade Olduğunu Söyleyen Kullanıcı Tartışma Yarattı

Düğün
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 13:56

Geçtiğimiz günlerde Reynmen ismiyle bilinen Yusuf Aktaş'ın düğününde kestiği pasta gündem oldu. Pastayı paylaşan kullanıcı, zenginlerin düğünlerinin daha sade olduğunu, 'fakirleştikçe' pastanın bile değiştiğini dile getirerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İşte detaylar...

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Sizlerin de takdir edeceği gibi pasta, düğünlerin olmazsa olmazı. E haliyle kişi sayısına bağlı olarak bu pastaların büyüklüğü de değişebiliyor.

Sizlerin de takdir edeceği gibi pasta, düğünlerin olmazsa olmazı. E haliyle kişi sayısına bağlı olarak bu pastaların büyüklüğü de değişebiliyor.

Fakat bir kullanıcı, zenginlerin düğün pastasının daha "sade" olduğunu,

Fakat bir kullanıcı, zenginlerin düğün pastasının daha "sade" olduğunu,

Şu şekilde dile getirdi👇

Şu şekilde dile getirdi👇
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Peki çok katlı pasta kesmek "varoşluk" mu? Yoksa turta mı kesmeli? Gelin, yorumlara hep birlikte bakalım...

Peki çok katlı pasta kesmek "varoşluk" mu? Yoksa turta mı kesmeli? Gelin, yorumlara hep birlikte bakalım...
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